Costumi da bagno 2022. L’estate è ormai alle porte ed è tempo di comprare i costumi da bagno. E’ vero che la primavera quest’anno si è fatta tanto attendere, e così adesso non vediamo l’ora che arrivi il momento di correre in spiaggia a godersi il sole. Dal bikini a quello intero ecco i migliori modelli di costumi da bagno 2022 per un’estate trendy.

Costumi da bagno 2022

E’ tempo di estate, ormai. Ma i costumi in realtà sono da tenere nell’armadio tutto l’anno.Tra una giornata di relax alla spa ed una gita fuori porta alle cascate durante una domenica primaverile, avere un bel costume da sfoggiare fa sempre comodo e torna sempre utile. Ma ora, con l’estate alle porte, le questione si fa ancora più seria ed è bene capire quali saranno i costumi che saranno più glamour in questa estate 2022. Vediamo insieme i modelli più gettonati per la stagione ormai vicina.

Costume in stile vintage

Uno dei modelli di costume che governeranno le spiagge in questa estate 2022? Sicuramente bikini con il pezzo sopra a top incrociato davanti con fiocco e spalline larghe. Le fantasie più gettonate sono floreali oppure Vichy, con colori a pastello che variano dal verde all’azzurro sino al rosa.

Bikini all’uncinetto

Dai colletti, ai top ed ora persino i costumi. L’uncinetto è diventato vera e propria moda, seppur fino a poco tempo fa veniva ricondotto a qualcosa di antiquato, ora è pura avanguardia. Particolari, sofisticati ed esclusivi, i costumi fatti all’uncinetto daranno un tocco vintage ed esotico al tuo look da spiaggia.

Intero è il must dei costumi da bagno 2022

Anche quest’anno tornano i costumi interi. Forse non propriamente comodi per prendere il sole ma sicuramente di una eleganza disarmante. Donano raffinatezza e sono i migliori amici di una donna che non ama stare sul lettino ad abbronzarsi ma essere chic anche in spiaggia, magari con un bel copricostume abbinato.

Il ritorno della vita alta

E se per gonna e pantaloni quest’anno è tornata di moda la vita bassa, ben diverso è per i bikini per il quale è invece in voga la vita alta. Dal tocco vintage, un po’ caratteristico di questa primavera 2022 che ha rispolverate tantissime vecchie mode del passato, questi costumi saranno i protagonisti indiscussi delle spiagge.

Bikini gioiello

Raffinatezza ed eleganza. E’ il costume a gioiello, il preferito dalle ragazze che amano essere eleganti e non perdere mai quel tocco di chic che le contraddistingue per strada. E cos’, perché non portare il proprio look anche con i piedi sulla sabbia?