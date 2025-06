Tendenze borse di lusso estate 2025: 10 must have

Curiosi di sapere come prescrivono le tendenze estate 2025 per le borse di lusso? Le grandi Maison hanno portato in passerella modelli bellissimi e originali, dalle tote sofisticate da giorno ai secchielli boho chic più sbarazzini. Dominano la scena i colori pastello ma anche il bianco super elegante, mentre fanno il loro ritorno paglia e rafia e le borse da sera sono proposte in forme statement che si fanno notare. Ma vediamo quali sono i modelli top di borse di lusso per l’estate!

Borse in colori pastello

Come ci mostra Versace con i nuovi modelli della linea di borse La Vacanza, l’estate 2025 è il regno dei colori pastello e pop più vivaci! Protagoniste sono soprattutto le borse a tracolla, declinate in bellissime sfumature tra cui rosa, azzurro, verde menta, lilla e non solo!

La handbag bianca raffinata

Un grande classico durante la stagione calda sono le borse bianche, quest’anno proposte da brand come Elisabetta Franchi in forme minimal e raffinate. Sono il top da abbinare ai vestititi estivi e ai look da sera in colori chiari.

La hobo bag casual chic

Tra le forme più popolari per la bella stagione c’è la hobo bag, capiente, funzionale e facile da abbinare con tutto. Nella linea di borse Gucci Softbit arriva il modello azzurro cielo con morsetto dorato, comodo e tremendamente fashion! Scopri come riconoscere una borsa Gucci originale da un falso.

Secchielli e zainetti colorati

Nelle nuove collezioni 2025 si fanno largo le borse a secchiello e gli zainetti, una volta considerati accessori casual chic, oggi creazioni sempre più trendy e femminili. Ce lo mostra molto bene Chanel con i nuovi modelli Chanel 25, con tante tasche e forme moderne, oltre che in colori squisitamente estivi!

Il ritorno delle borse in paglia e rafia

Questa estate si celebra il grande ritorno delle borse in paglia e in rafia, modelli bellissimi da portare con noi in vacanza o da sfoggiare in città con look più sbarazzini e easy chic. Prada le nuove con dettagli in pelle e uno stile minimal irresistibile. Scoprite anche come riconoscere una borsa Prada originale da un falso.

Borse in pellami esotici

Per chi ama uno stile più sofisticato ed elegante Celine lancia la tendenza delle borse in pellami esotici, dall’alligatore al serpente, da scegliere in tonalità terrose per coordinarsi perfettamente all’abbronzatura!

Mini bag statement

Per chi adora non passare inosservata, spazio a mini borse con ricami 3D e applicazioni vivaci che si fanno notare. Un esempio sono le borse da sera di Christian Louboutin, con inserti effetto rosa sulla patta principale che aggiungono un tocco iper femminile.

Clutch oversize

Giuseppe Zanotti ci invita a sfoggiare borse di lusso stile clutch dalle forme più grandi e allungate. Parliamo di modelli eleganti con dettagli moderni, perfetti da sfoggiare anche di giorno con look più ricercati.

Tote in sfumature di rosa

Il rosa è il colore dell’estate 2025, ce lo dimostra anche Michael Kors con le sue bellissime tote da giorno in sfumature di cipria romantiche. Sono creazioni capienti e funzionali, ideali da indossare anche come borse da lavoro, ma in colori briosi che daranno luce anche al look più formale.

Frange e tocchi boho chic

Infine per le nostalgiche dei tocchi anni ’70, ecco anche tornare il trend delle borse di lusso con frange e dettagli boho chic, come suggerisce Casadei. Borse statement da sfoggiare con maxi dress e capi in suede in tonalità naturali.