Bracciali di lusso: i polsi delle star valgono un patrimonio. Quanto costano?

I bracciali di lusso delle star! Quanto valgono? I bracciali più costosi delle celebrità fanno rima con luxury. Ad esempio, Elisabetta Gregoraci, all’interno del format tv “Grande Fratello Vip” non ha badato a spese. Oltre ad una serie di outfit con abiti griffati, la showgirl ha sfoggiato nella casa più spiata d’Italia gioielli preziosi in oro bianco e diamanti da centinaia di migliaia di euro. Uno dei must have più apprezzati dalle star sono i preziosi bijou brillanti e super vistosi e ammalianti, quasi tutti firmati da marchi di alta gioielleria come Bulgari e Cartier.

I bracciali di lusso più amati dalle star: da Bulgari a Cartier

I bracciali luxury più amati dalle star (e non solo quest’ultime) sono il bracciale della linea Love di Cartier. In breve si tratta del modello semplice in oro bianco 18 carati che costa 7.150 euro. Una cifra sicuramente considerevole. Questo prezioso basico e lineare, definito “semplice”, deve la sua nomina per il fatto di essere “essenziale” ed “economico”( se così si può definire tale). Quello indossato da Elisabetta al Grande Fratello Vip in oro bianco 18 carati, è un modello ornato con quattro diamanti taglio brillante e costa 11.500 euro. Ma il bracciale più prezioso di tutti è ancora firmato Cartier, ed è ancora della linea Love. Questa volta però il modello in oro bianco 18 carati e ceramica nera è ornato da ben 204 diamanti e costa addirittura 46.400 euro. Un valore inestimabile. Anche il brand Anita Ko realizza bracciali rigidi dal prezzo importante. Le star amano personalizzarli (magari con i nomi dei figli) rendendoli così ancora più unici e preziosi. I bracciali firmati Bulgari, invece, sono creazioni originali ed esclusive dell’alta gioielleria italiana, realizzate in oro e arricchite da diamanti, oltre a diverse pietre preziose. Si tratta di gioielli disponibili in un’ampia gamma di modelli, abbinamenti perfetti per ogni stile, che arricchiscono con la loro eleganza ognuna delle collezioni di gioielleria Bulgari: BZero1, Diva’s Dream, Serpenti, Bulgari Bulgari, Musa, Parentesi, Save The Children, Allegra, Corona, Griffe.

I bracciali preziosi e dai prezzi faraonici di Ilary Blasi: il lusso è “jewels”

Ilary Blasi, è risaputo, sia un’amante del lusso e dei preziosi. Una presentatrice affermata, solare, divertente e che sa intrattenere il pubblico. Moglie del campione iconico della Roma Francesco Totti, sì, ma al contempo una donna di carriera ed indipendente. La popolarità di Ilary Blasi arriva nel 2001 grazie alle televisione e alle sue apparizioni come “Letterina” di Gerry Scotti nel programma “Passaparola” (vi rimarrà fino al 2003). Bella e molto brillante, negli ultimi anni è stata voluta fortemente da Fabio Fazio, nella conduzione della trasmissione “Che tempo che fa”, su RaiTre. A seguire una carriera in costante ascesa, di cui in ultima istanza la conduzione del “Grande Fratello Vip” al fianco dell’allora opinionista (oggi conduttore assoluto) Alfonso Signorini.

Una delle peculiarità che contraddistinguono la bella showgirl e presentatrice è l’amore per i “jewels” più ricercati. I suoi preferiti e che porta sempre al polso sono i rigidi della collezione Love di Cartier, ognuno dei quali costa 6,400 euro. Ne possiede uno a forma di chiodo ricurvo, sempre in oro giallo ma della collezione Juste un clou di Cartier: costa 6,950 euro. Non è ancora finita: sul polso opposto due bracciali a catena dalle maglie larghe che assomigliano a quelli della linea Iconica di Pomellato del valore di 8,200 euro ciascuno. Il totale? Un costo di ben 36,150 euro. Tralasciando anelli e bracciali. Una vera e propria “jewels addicted”.