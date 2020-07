Gonna e top: il completo è un must have per l’estate 2020

Top e gonna. Il completo must have per questa calda estate; ricca di colore, leggerezza e che vede un trionfo assoluto dei tanto amati “crop top”. Ombelico in mostra, e abbinamenti quali pantaloni e pantaloncini ( preferibilmente a vita alta) e gonne di varia lunghezza. Top (rigorosamente corto ) e gonna en pendant rappresentano l’outfit perfetto. Il trend arriva direttamente dalle più celebri passerelle internazionali. Molte le maison, che hanno sposato l’idea di questo look femminile e seducente. Senza rinunciare a raffinatezza, eleganza e stile.

Top e gonna: il completo must have tanto amato anche in passerella

Il completo è tornato di moda. Questa volta ancora più femminile. L ‘abbinamento “crop top più skirt” ha fatto il suo ritorno sulle sfilate primavera estate 2020. Questo look, amatissimo soprattutto dalle star e celebrità, è stato proposto dai più importanti brand internazionali: da Dior a Tom Ford, passando per Dolce e Gabbana, Fendi e Miu Miu.

Il completo perfetto per ogni occasione e super versatile

Il look costituito da crop top con l’aggiunta di una gonna, è perfetto per le serate estive eleganti, versatile, da indossare anche in contesti basic/casual. L’importante è scegliere il modello che si adatti perfettamente alla vostra silhouette e che miri a valorizzare al massimo le vostre forme. Il rischio, in termini fashion, è cadere nell’abbinamento sbagliato. L’outfit perfetto per quasi tutte le “body shape” è una gonna a vita alta (qualsiasi lunghezza in base al proprio gusto) e una mini-maglia a vostro piacimento. L’importante è che lasci intravedere anche una minima parte di addome. .

Top e gonna: l’abbinamento perfetto per slanciare la propria figura

Questa tipologia di outfit è perfetta per slanciare la figura, recuperando proporzioni da vera e propria top model. Grazie alle giuste calzature come mules con tacco alto o semplici décolleté, il risultato è garantito. Nel caso la gonna fosse troppo corta, il suggerimento è evitare scarpe con il tacco a favore di “flat shoes”, comode e adatte a qualsiasi look. Gli accessori da abbinare sono molteplici: bracciali, orecchini, preziosi vari, non escludendo particolari in paglia ( come ad esempio l’abbinamento ad una gonna en pendant con espadrillas). Completo molto fresco, leggero ed estivo. Ora tocca a Voi, scegliere l’outfit top e gonna preferito! Immancabile all’interno di un guardaroba fashionista di tutto rispetto.