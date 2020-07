Trend del momento: ombelico in mostra grazie ai “crop top”

I “crop top” conquistano il mondo della moda 2020. Non solo in passerella. Questi top riportano al fashion style ri-scoprendo l’ombelico. Una delle parti più seducenti del corpo. Li abbiamo visti sfilare nell’alta moda, ma sono look perfetti da sfoggiare anche attraverso look casual-chic e basic. Senza dimenticare lo street-style. Correvano gli anni 70′, quando una regina della televisione come Raffaella Carrà; nel suo celeberrimo “Tuca-Tuca” , lanciò per la prima volta la moda dell’ombelico scoperto. Grande scalpore da parte del pubblico. Rivoluzionò la storia del costume e della moda. Per tutti gli anni 90′ e oltre ( grazie ai pantaloni a vita bassa), la moda “dell’ombelico in evidenza” è sempre stata presente. Magliette striminzite abbinate a pantaloncini di jeans (e non solo), in vista della calda estate 2020.

Le mini-maglie magia dell’estate e in passerella

Li abbiamo visti sfilare (scelti come look) dalle maison più importanti del mondo. Nonostante le importanti catwalk high fashion, i “crop top”, sono un look leggero e sbarazzino; da poter indossare anche in contesti meno modaioli, come situazioni casual e street. Il termine ‘crop top’ indica la mini-maglietta che lascia scoperta la pancia (e quindi l’ombelico). Dalle dimensioni micro, può essere collocato anche al posto del reggiseno o di un corpetto. Si abbina facilmente ai pantaloni, alle gonne e agli shorts super corti preferibilmente a vita alta. Inoltre aiutano a valorizzare la silhouette e le forme. Indossati e preferiti da molte modelle e personaggi celebri come Jennifer Lopez. Questi top sono ideali per gli amanti della moda che sa osare, seducente e leggera. Visto il periodo storico che stiamo attraversando, l’esigenza di indossare qualcosa di “sbarazzino” sembrerebbe essere una delle priorità da sfoggiare nel proprio guardaroba.

Stilosi, fai da te, eleganti e casual: i look più belli con cui abbinare i “crop top” tutti in una gallery