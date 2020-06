L’annuncio eclatante è partito dalla stessa Jennifer Lopez, tramite dei sexy e super produttivi scatti pubblicati su Instagram. Un annuncio davvero molto atteso da tutti i suoi fan e, in generale, da chi non disdegna i suoi clienti ritmi musicali. La location in cui sono state scattate le foto è uno studio di registrazione. Canottiera bianca con bretelle larghe e scollo arrotondato, pantaloncini vita altissima in pelle color cammello, come pure gli stivali alti fino alle ginocchia. Un outfit da cui prendere spunto per questa Estate 2020, super sexy e muy caliente, che rispecchia appieno lo stile di Jennifer Lopez. La didascalia che accompagna le foto, poi, non lascia altri dubbi… (Continua dopo la foto)

It’s summertime and we’re cookin’ up something muy caliente 🔥🎵 📸

È estate e stiamo cucinando qualcosa di molto caliente 🔥🎵 📸

Jennifer Lopez non lancia un album completo dal lontano 2014, anche se, come possiamo ben vedere, non si è mai concessa una pausa. J.Lo ha sempre continuato a lavorare nell’ambito a lei più congeniale e che l’ha consacrata come mostro sacro: il mondo della musica. Difatti, la regina del pop non ha mai smesso di scalare le classifiche mondiali con i suoi singoli. Singoli tra cui Dinero, realizzato in featuring con DJ Khaled e Cardi B nel 2018, oppure Baila Conmigo, edito nel 2019. Ma Jennifer Lopez ha anche lavorato nel cinema ed in quello della moda. Ha recentemente interpretato un ruolo nel film Hustlers e nel frattempo ha anche mantenuto i suoi lavori di imprenditrice e produttrice. “Sono da sempre una cantante e una ballerina, e ho da sempre voluto recitare. Per me è sempre stata un’unica grande cosa”. Così aveva dichiarato qualche tempo fa e sembra proprio che, dopo ben 6 anni dall’uscita dell’ultimo album, abbia nuovamente deciso di dedicarsi appieno alla musica.