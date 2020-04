Da un po’ di tempo Jennifer Aniston ha iniziato a usare Instagram e ora ha raggiunto oltre 31 milioni di followers, tra le poche persone che segue spunta Fedez, marito di Chiara Ferragni. L’attrice americana continua a mettere like a tutti i post dove è presente il piccolo Leone. In famiglia l’unica a non avere i suoi like è proprio l’imprenditrice digitale.

Jen una fan scatenata di Fedez e Leone

Tra i 9,6 milioni di follower di Fedez c’è anche l’attrice Jennifer Aniston, che ha iniziato a seguire il marito di Chiara Ferragni nelle ultime ore scatenando la sua gioiosa reazione. L’attrice americana celebre per il suo ruolo di Rachel in Friends si è iscritta da poco sui social network e, da alcuni mesi, ha iniziato la sua attività su Instagram. La sua attenzione, però, è stata attirata dall’ultimo video realizzato da Fedez che racconta, sulle note della serie tv americana di cui lei è stata protagonista, la quarantena della famiglia tra le faccende domestiche cui si è improvvisamente dedicata la moglie Chiara Ferragni, i capricci del figlio Leone e del cane Matilda.

Forse per la simpatia che il video ( con tanto di sottofondo di Friends) ha generato, Jennifer Aniston, ha iniziato a seguire il cantante

Chiara Ferragni un po’ gelosa

Ieri sera Fedez ha pubblicato un’altra Instagram stories, dove prende in giro Chiara Ferragni, perché Jennifer Aniston continua a mettere like a suoi post. L’ultimo è il video in cui il rapper riprende il figlio Leone, mentre sta per iniziare una corsa con un passeggino, ma accidentalmente Fedez, inciampa e il bambino spaventato pronuncia ad alta voce “papà rotto”. Insomma, Jen è sicuramente attratta dalla simpatia e dalla positività del cantante, ma l’imprenditrice digitale non sembra accettare di buon grado.