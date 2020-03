L’erede vietnamita Nga Nguyen è risultata positiva al coronavirus. Aveva partecipato alle sfilate di moda di Milano e Parigi prima che le fosse diagnosticata, secondo un rapporto di domenica 8 marzo 2020, tutti quelli che erano presenti agli eventi adesso sono in quarantena.

Disastro

Nga Nguyen è risultata positiva al coronavirus. La figlia 27enne, del magnate vietnamita, è andata allo spettacolo Gucci a Milano il 19 febbraio 2020 e allo spettacolo Saint Laurent a Parigi il 25 febbraio 2020, secondo quanto riportato dal South China Morning Post. Le è stato diagnosticato il 6 marzo, insieme a sua sorella Nguyen Hong Nhung, 26 anni, secondo quanto riferito dai media locali. Centinaia sono le persone che hanno partecipato a ciascuno degli spettacoli, gli editori di moda e gli acquirenti che sono tornati da Milano e Parigi sono entrati subito in isolamento. Tutti quelli che hanno partecipato alle Fashion Week sono attualmente ancora in quarantena autoimposta dopo essere tornati nei loro paesi di origine.

I numeri

L’Italia continua ad occupare la terza posizione per numero di contagi nel mondo. Ricordiamo che il coronavirus è facilmente trasmissibile motivo per cui i medici hanno consigliato alle persone di praticare il “distanziamento sociale” per rallentarne la diffusione, evitando i luoghi affollati e passando del tempo a casa è possibile arginare il problema, evitando ulteriori contagi. In Italia è aumentato con oltre 7.300 infezioni e 366 morti a partire da domenica.