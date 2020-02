“Quando mi hanno chiamato credevo fosse uno scherzo. Arrivato sulla passerella ho pensato: questa è una storia grande. Ma non voglio copiare Yves” Anthony Vaccarello

Gli abiti creati da Anthony Vaccarello per Yves Saint Laurent, rappresentano la rivoluzione del marchio francese, i colori, i tessuti e le forme realizzate, si discostano dallo stile che ha sempre contraddistinto la Maison.

La collezione

“Il mio approccio all’immensa eredità del marchio è visivo, non didascalico. Non mi sono concentrato sull’ovvio dell’estetica Saint Laurent: la giacca sahariana, i pois e quei codici noti che ormai fanno parte della storia del costume. Ho provato, invece, a riportare in vita lo spirito con cui creava Yves. Quattro sono i concetti cardine intorno a cui ho lavorato: libertà, sensualità, sicurezza, chic.” Anthony Vaccarello

La sfilata si apre con: un blazer doppiopetto scozzese rosso haute borghese, abbottonato dorato, colletto in velluto, in cima a una blusa abbinata con scollo a jabot, capelli pettinati indietro, oro sostanziale e orecchini jet e infine pantaloni di lattice nero. La collezione Yves Saint Laurent Autunno/Inverno 2020 2021 continua con cappotti dal taglio maschile, vestiti in pelle e corsetti e bluse trasparenti.

Ricordiamo che, sin dal suo arrivo a Saint Laurent, Anthony Vaccarello ha sostenuto il diritto di una donna di esprimere la propria fisicità ed ergo la sua sessualità, come desidera. Lo stilista lo dimostra attraverso un disinibito senso del colore, ispirandosi alla classica tavolozza YSL: fucsia, viola, smeraldo, rosa caldo, ma trasferendolo su abiti in lattice estremamente alternativi e poco classici. A detta del mondo della moda, è la sfilata rivoluzionaria per eccellenza delle Parigi Fashion Week 2020.