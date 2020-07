Da Beyoncè a Leonardo DiCaprio: quest’anno le star preferiscono gli yacht

Super-yacht per molti personaggi dello spettacolo, soprattutto internazionali. Da Beyoncè a Leonardo DiCaprio, compreso Stallone (per non farci mancare nessun nome alla lista); sono diverse le star che trascorreranno le vacanze su imbarcazioni lussuose, lontano dai pericoli del Coronavirus. Veri e propri panfili dai prezzi considerevoli.

I super-yacht delle star: imbarcazioni lussuose da sogno

Il più costoso super yacht in cima alla classifica è «Kismet» imbarcazione lussuosa affittata l’anno scorso dalla coppia dorata Beyoncé-Jay-Z. Le due star della musica internazionale hanno pagato ben 1,2 milioni di euro per accaparrarsi questo panfilo, lungo 95 metri e che può ospitare 12 persone in otto cabine. Al secondo posto troviamo la super lussuosa «Tranquility», yacht da 91,5 metri noleggiato dall’ imprenditrice e influencer del team Kardashians Kylie Jenner ad agosto 2019 per festeggiare i suoi 22 anni tra Positano e Capri. Costo totale 1,1 milioni di euro a settimana. Terza posizione per «Aquila», il super-yacht preferito dall’ex campione di basket Magic Johnson. La scorsa estate ha trascorso 5 settimane a bordo di questo panfilo da 95 metri che può ospitare fino a 12 persone e che è dotato di palestra, cinema e jacuzzi. Prezzo stimato 833 mila euro a settimana.

Le altre imbarcazioni di lusso delle star internazionali

I super-yacht per trascorrere le vacanze in totale relax e privacy (Leonardo DiCaprio insegna)

Leonardo DiCaprio, attore premio Oscar e icona del cinema internazionale, trascorrerà le sue vacanze su «Impromptu», lo yacht più amato da quest’ultimo. L’attore, gelosissimo della sua privacy, ama trascorrere giornate tranquille lontano dai paparazzi. Su Impromptu,il premio Oscar può invitare fino 11 amici, e bere buon vino grazie alla cantina situata all’interno della barca e degustandolo in uno dei tanti saloni lussuosi dell’imbarcazione. Il totale si aggira intorno ai 250 mila euro a settimana. Per la top model (pantera nera) Naomi Campbell il super yacht «Galaxy». Questo panfilo da 56 metri ospita opere artistiche di rilievo tra cui dipinti originali di Andy Warhol e scatti di David LaChapelle. L’imbarcazione può ospitare fino a 12 ospiti in sei cabine di lusso. Prezzo del noleggio stimato intorno ai 249 mila euro a settimana. Più economico (per modo di dire) «Hurrican Run» imbarcazione di lusso da 53 metri noleggiato più volte da Sylvester Stallone per visitare la Costa Azzurra. Costa 245 mila euro a settimana.

Anche Jennifer Lopez preferisce trascorrere le vacanze sul proprio super-yacht

«Trending» è il panfilo scelto da Jennifer Lopez e dal marito Alex Rodriguez per un costo di 210 mila euro a settimana. «Roxane», invece, è la barca a vela da 46 metri noleggiata da Lewis Hamilton. Lo yacht può ospitare nove persone in quattro cabine. Chiude la bellissima top model Heidi Klum con il suo amato «Atlantic Goose». La supermodella ama trascorrere le proprie vacanze su questo mega-yacht.