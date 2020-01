La lista di vittime umane e animali degli incendi continua a crescere, il fumo è arrivato perfino in Sudamerica e, forse, una specie si è già estinta. Queste sono le notizie che ci arrivano direttamente dall’Australia, il tragico evento ha sconvolto tutto il mondo, tanto da attivare milioni di donazioni, soprattutto da parte delle celebrità.

Donare

Il Paese sta affrontando l’emergenza incendi più grave della storia mondiale e il dramma di migliaia di persone ha fatto scattare una gara di solidarietà. Di fronte ad un’emergenza del genere, gli sforzi dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile e dei governi locali si stanno rivelando insufficienti. Migliaia di australiani hanno perso la loro abitazione, e in qualche caso anche il lavoro e le fonti di reddito. Le donazioni alla Croce Rossa australiana possono essere effettuate tramite ogni sportello della Commonwealth Bank branch del NSW e del Queensland, oppure online, attraverso il sito internet della Croce Rossa. Tutto il mondo si sta attivando per aiutare, per quanto sia possibile,il popolo australiano.

Star

I drammi vissuti da queste persone hanno messo in moto solidarietà da parte di centinaia di sportivi e celebrità da ogni parte del mondo. Da Nicole Kidman a Leonardo Di Caprio, Elton John, Kylie Minogue,Russell Crowe, Selena Gomez ma anche vip del mondo italiano come Belen, si sono attivate per donare cifre consistenti al popolo australiano. Elton John, ha annunciato durante un concerto a Sydney di essere pronto a donare 1 milione di dollari, Kim Kardashian e tanti altri influencer stanno provando a sfruttare la loro popolarità su Instragram per sensibilizzare il resto del mondo su ciò che sta accadendo in Australia, oltre a contribuire a livello economico.