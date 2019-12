Il motivo della lite tra Bella Hadid e Selena Gomez? Un ex in comune, il cantante The Weekend, che dopo aver interrotto la relazione con la top model, nel 2017 incomincia a frequentare la pop star. Da lì scoppia un super scontro, che però sembra non finire mai, anche adesso, a distanza di due anni.

“Penso che ci sia un tempo giusto per ogni cosa. Sono una che crede veramente che tutto accade per una ragione”. Bella Hadid

Lo scontro

Selena Gomez, non si arrende e vuole tenere i drammi il più lontano possibile e ha chiarito sui social, che non c’è del “bad blood” con Bella Hadid. Infatti, la cantante ha ricominciato a seguire la modella su Instagram e ha lasciato un complimento nei commenti di una delle sue foto (“Bellissima”) , in quello che è parso un tentativo di risanare il loro rapporto dopo che entrambe hanno frequentato, lo stesso uomo: The Weeknd. Ma la top model inaspettatamente ha cancellato il post, la cosa è stata notata dai fan e in particolare un account ha scritto:

“Lei supporta le donne. Ma la signorina Hadid ha cancellato il post”.

La pace

Selena Gomez ha risposto a quel commento scrivendo: “Questo fa schifo”, con l’emoji di una faccia che piange. Ma pochi giorni dopo, la pop star ritrattato la sua reazione iniziale e in un altro commento su Instagram ha fatto sapere ai suoi follower che: