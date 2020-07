Jennifer Lopez compie 51 anni: il successo e gli amori della star

Jennifer Lopez compie 51 anni. La star festeggia (oggi) decenni ricchi di successi, amori e carriera da record. Il suo nome, rimane tra i più iconici della storia della musica contemporanea. La sua notorietà a livello globale, senza confini, le ha permesso di vendere milioni di copie in tutto il mondo. Jennifer Lopez è uno dei personaggi più versatili del mondo dello spettacolo. Cantante, attrice, ballerina, modella, presentatrice tv, imprenditrice, influencer e “chi più ne ha ne metta”. In tutti gli ambiti ha ottenuto grande successo e riconoscimenti, in particolar modo, nel campo della musica internazionale. La si ricorda, in primis, per le sue celeberrime canzoni.

Jennifer Lopez compie 51 anni: icona incontrastata partita dal Bronx

JLo, vanta una carriera da record, tuttora all’apice. La sua storia, infatti, affascina tutto il mondo; graziata da una costanza e determinazione d’acciaio. La ragazza del Bronx, destinata a vivere una vita senza grandi ambizioni; è divenuta icona internazionale (amata in tutto il mondo). Il famoso riscatto nei confronti della vita stessa. Nata da genitori originari di Porto Rico, è riuscita (grazie a talento, simpatia, umiltà e bellezza) a costruire un impero gigantesco. Proprio per questo, il suo fascino risulta senza tempo.

JLo: mamma e donna in carriera

Super mamma dei gemelli Max e Emme, si batte per le giuste cause, dalla parte dei più deboli ed emarginati. Proprio per questo, è molto attiva nella beneficenza e nel sociale. Le sue nozze con Alex Rodriguez, previste per questa estate, sono state rinviate a causa del Covid-19, nonostante ciò, sono tra gli eventi più attesi dei prossimi mesi.

Un impero da 400 milioni di dollari

Jennifer Lopez:51 anni di successi e amori importanti

JLo nella sua vita, è stata sposata tre volte ( memorabile e più significativa la storia con Marc Anthony). I due sembravano anime gemelle: complici, innamorati, anche sul lavoro. Da questa unione nascono i gemelli Emme e Max, che ad oggi hanno dodici anni. Il primo matrimonio è stato quello con P.Diddy, il rapper con il quale ebbe la prima storia sotto i riflettori, abbastanza complicata e tormentata. La seconda importante, ma non definitiva unione, con Ben Affleck, tra il 2002 e il 2004. Anche con lui è convolata quasi a nozze e la loro relazione ha riempito le pagine di gossip per diverso tempo. La lista dei veri o presunti flirt di Jennifer Lopez è molto varia. Eletta tra i 100 ispanici più influenti di sempre, è tra le celebrità più potenti secondo il portale autorevole Forbes: infatti, il suo patrimonio, sembrerebbe si aggiri intorno ai 400 milioni di dollari.

Jennifer Lopez: una carriera istrionica tra musica, cinema e tv

Jennifer Lopez, nella sua straordinaria carriera, (non si contano i successi cinematografici e musicali), si è sempre divisa tra cinema e musica, recitando in commedie romantiche e film d’azione alternati ovviamente alla produzione musicale. Una versatilità senza precedenti. JLo, con il tempo, è diventata anche imprenditrice nel beauty e nella cosmetica, realizzando linee di profumi, abbigliamento, borse e recentemente anche un brand di calzature da donna.

Uno dei nomi più potenti dello show business internazionale

Superati i 50 anni (oggi) Jennifer Lopez rimane tuttora uno dei nomi più potenti e autorevoli dello show business internazionale. A dimostrazione, che oltreoceano non è l’età che fa la differenza, bensì grinta e tenacia. “Non amo sentirmi una donna, mi sento ancora molto ragazzina dentro” ha dichiarato la star americana in un’intervista. Il suo segreto? Una “forma mentis” di tutto rispetto: alimentazione sana ed equilibrata, i migliori prodotti di make-up, tanto esercizio fisico e palestra, e fattore fondamentale: “amare se stessi”. Una “conditio sine qua non” irrinunciabile.

Il rapporto con la moda: Versace e l’iconico jungle dress

Dalle canzoni più famose di sempre come: “On The Floor”, “Dance Again”, “Ain’t Your Mama”, “Hold It Don’t Drop It”, ai film di maggiore successo come “Le ragazze di Wall Street” (tra i più recenti); Jennifer Lopez è un’icona anche nella moda. Ultima delle quali, la collaborazione dorata, con il brand Guess.

JLo, icona a partire dal 23 febbraio 2000

Senza ombra di dubbio il suo status di icona di stile e moda è iniziato a partire dal 23 febbraio 2000, quando, in occasione dei Grammy Awards, ha indossato l’ormai celebre jungle dress firmato Versace. L’abito ideato da Donatella Versace, è una creazione fashion senza precedenti. Chiffon di seta lungo, decorato con un motivo tropicale di fiori e bambù, verde con tocchi di blu. Il jungle dress è caratterizzato completamente da trasparenze e da una profonda scollatura fino all’ombelico. Nelle ventiquattro ore successive la fotografia della Lopez con l’abito Versace fu la più scaricata di sempre: 600.000 volte, diventando tra le più cliccate della storia.

Il ritorno in passerella nel 2019

Jennifer Lopez, nel 2019, torna su una delle passerelle più ambite a livello mondiale: quella di Donatella Versace. Il tutto, per celebrare ancora una volta, l’abito dei record, il jungle dress; in una nuova versione moderna. JLo è stata musa per Gucci, Dolce&Gabbana, Armani e Dior. Una carriera faraonica e tuttora ad alti livelli. Auguri JLo!