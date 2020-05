Nelle scorse settimane dal profilo ufficiale Instagram di Donatella Versace è emerso che l’azienda abbia donare $ 500.000. Fondi per sostenere gli sforzi di soccorso locali in risposta alla pandemia. I fondi hanno supportato l’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano per fornire aiuti critici a coloro che combattono il Coronavirus. Una tra le tante iniziative che negli ultimi mesi sono fioccate copiosamente. Donatella Versace è un’eccellenza tutta italiana, trovatasi a dover soppiantare il mito del fratello assassinato, un paragone certamente duro da sostenere ma non da una grande donna come lei. 65 sfumature di Donatella!

Il messaggio di Donatella Versace

ITA “Stiamo attraversando qualcosa che nessuno di noi ha mai vissuto. Nonostante tutta l’incertezza e la paura, abbiamo dimostrato al mondo che siamo una comunità forte, che stiamo insieme e che ci siamo aiutati a vicenda in un modo così straordinario e generoso. Non sono mai stato più orgoglioso di essere italiano e penso che non sia stato solo un onore, ma il mio dovere di fare la mia parte e sostenere in ogni modo possibile.” Donatella

Versace ha donato $ 500.000 per sostenere gli sforzi di soccorso locali in risposta alla pandemia. I fondi hanno supportato l’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Per fornire aiuti critici a coloro che combattono il virus e la Camera Nazionale Della Moda Italiana per il progetto “Italia, siamo con te”, un’iniziativa che dona ventilatori e attrezzature mediche negli ospedali italiani. Ciò si aggiunge al milione di ¥ che Versace ha donato a febbraio per sostenere la Fondazione della Croce Rossa cinese e ai contributi personali forniti da Donatella Versace e Allegra Versace Beck.

#StaySafe #StayHome

Versace ha donato 1 Milione di ¥ alla Croce Rossa cinese

ENG “We are going through something none of us has ever experienced. Despite all the uncertainty and the fear, we have shown the world that we are a strong community, that we stand together, and that we have helped each other in such an amazing, generous way. I have never been more proud of being Italian and I feel it was not just an honor, but my duty to do my part and support in any way I could.” Donatella

Versace is donating $500,000 to support local relief efforts in response to the pandemic. The funds will support the Intensive Care Unit of San Raffaele Hospital in Milan to provide critical aid to those battling the virus, and Camera Nazionale Della Moda Italiana for the “Italia, we are with you” project, an initiative that donates ventilators and medical equipment to Italy’s hospitals. This is in addition to the ¥1 million that Versace donated in February to support the Chinese Red Cross Foundation, and the personal contributions made by Donatella Versace and Allegra Versace Beck.

#StaySafe #StayHome

Il progetto di distrazione

ITA Versace vorrebbe inviare un messaggio di sostegno e solidarietà a tutti coloro che stanno a casa durante questo periodo di prova. La casa è sempre stata una fonte di grande conforto e ispirazione per il nostro marchio. Speriamo di offrirti momenti di positività e stimolante distrazione con una serie di immagini d’archivio #VersaceHome fotografate da Richard Avedon. #AtHomeWithVersace

ENG Versace would like to send a message of support and solidarity to all those staying at home during this trying time. The home has always been a source of great solace and inspiration for our brand. We hope to provide you with moments of positivity and uplifting distraction with a series of archival #VersaceHome imagery photographed by Richard Avedon. #AtHomeWithVersace