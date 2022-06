Creme solari 2022. L’estate 2022 è alle porte e già si inizia a pensare alle tintarelle in riva al mare fino al tramonto. E insomma diciamocelo, oltre ad essere un momento di relax, il fine di stare sotto il sole è anche quello di avere una bellissima abbronzatura durata. E così, ecco le creme solari da provare questa estate.

Creme solari 2022

Occhiali da sole, costume all’ultima moda, espadrillas ai piedi e via che si va. Ma c’è ancora qualcosa che manca per essere al top in spiaggia, ed è una bellissima abbronzatura dorata.

Chiaro è che non è sempre facile mantenere un abbronzatura duratura, ci vuole costanza e pazienza ma sopratutto delle buone creme solari da utilizzare in estate 2022.

Anche se spesso sono viste come nemiche, perché si ha la falsa credenza che mettendo la crema solare non ci si abbronzi, in realtà non è affatto così. Ci sono tanti metodi alternativi per ottenere una buona abbronzatura, dagli oli naturali, alla famosa tecnica della birra, sino all’abitudine di mangiare tante carote. Metodi alcuni efficaci, altri meno se non nulli, ma sicuramente per un abbronzatura omogenea quello che serve sono delle buone protezioni. Vediamo quindi le migliori creme solari estate 2022.

Protezione solare, ecco perché tanto importante

A volte, si pensa che le protezioni solari in fondo non siano così importante, anzi addirittura ci si rifiuta di metterle addosso perché si pensa che con queste non ci si riesca ad abbronzare. Tutto falso. Essere protetti dal sole non vuol dire non abbronzarsi, significa semplicemente farlo senza danneggiare la pelle dai raggi ultra violetti del sole. Dunque, ecco le creme solari che non dovranno mancare nella tua borsa da mare.

Le creme per l’estate 2022

Le caratteristiche principali che bisogna tenere conto quando si acquista una crema solare sono due. Prima di tutto il livello di protezione dai raggi UV, ancora meglio se si tiene a mente il proprio tipo dipese. Ovvero: più la pelle è chiara meglio sarebbe una protezione alta. In ogni caso, ottimo sarebbe non scendere sotto i 30. Altro fattore da guardare è se il prodotto contiene sostanze dannose alla pelle e che potregga anche dai raggi UVB. Vediamo le migliori creme solari 2022.