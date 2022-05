C’è qualche contesa su quale sia la scarpa indispensabile per l’estate: alcuni dicono che sia una comoda ciabatte, alcuni giurano su un sandalo con tacco calpestabile e altri suggeriscono che è ora di sfondare la piattaforma di dichiarazione. Ma se ti dicessimo che hanno tutti torto? La scarpa definitiva dell’estate 2022 è proprio l’espadrillas.

Le origini delle Espadrillas

La Spagna è considerata la culla delle espadrillas. La suola della scarpa è realizzata con trecce di erba sparto essiccata, pianta originaria della Spagna meridionale, e le apparizioni documentate della calzatura risalgono al XIII secolo.

Si potrebbe dire che la successiva pietra miliare nella storia delle espadrillas sia arrivata nel 1970, quando Yves Saint Laurent ha arruolato Castañer per aiutarlo ad progettare una versione con tacco della famosa scarpa intrecciata. Il risultato è passato alla storia della moda e Castañer, un’etichetta fondata nella città di Bañolas nel 1927, continua a realizzare il design. In effetti le espadrillas con tacco sono la scarpa estiva perfetta.

Le scarpe perfette per ogni occasione

Questa scarpe sono anche traspiranti senza rivelare i tuoi piedi. Opta per un’opzione piatta e non ti mancheranno nemmeno le infradito. Inoltre, daranno una sottile atmosfera vintage al tuo look: pensa a Lauren Bacall, Grace Kelly e John F. Kennedy, tutti sostenitori della scarpa. E se questi individui si sentono un po’ troppo preppy per i tuoi gusti, tieni presente che anche i bohémien Picasso e Dalí trascorrevano le loro estati bevendo sangria nelle espadrillas.

A seconda dello stile che scegli, potresti abbinare espadrillas con pantaloni neri e una camicia bianca, un vestito floreale fluttuante o un bikini in spiaggia. Non solo le espadrillas sono un’opzione sensata per i pendolari, ma rendono qualsiasi gonna, vestito o semplice outfit estivo molto più arioso.

Letizia di Spagna ama le espadrillas

Queste scarpe sono anche un punto di riferimento per la regina Letizia di Spagna, che ha sostenuto la scelta delle calzature anche durante un viaggio alle isole di Maiorca e Minorca nel 2016: non ha indossato altro che zeppe Castañer per una settimana di impegni pubblici. Il reale spagnolo ha optato per un design in pelle più strutturato e una versione platform dello stile cult del marchio Chiara, definito dalla punta con taglio a V. Anche di recente Letizia Ortiz non si smentisce. Per una visita in un paesino spagnolo ha fatto sognare i fashion addicted. Indossando Ha sfoggiato una graziosa gonna a fiori firmata Sweet Matitos, un modello a ruota fino a ginocchio, a fondo bianco ma con le stampe variopinte all-over e ai piedi delle espadrillas.