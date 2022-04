Amina Muaddi ai piedi di Kendall Jenner. La supermodella 26enne ha condiviso una serie di immagini sul suo account Instagram indossando le preziose scarpe “Lupita” della designer di calzature rumeno-giordano. Scopriamo un po più su di lei.

Amina Muaddi e Kendall Jenner

La seconda più giovane del clan Kardashian-Jenner Kendall ha abbinato i tacchi di Amina Muaddi ad un abito bianco aderente con motivi blu e grigi. La Jenner ha completato il suo look con una borsa turchese che teneva sulla spalla. La star della passerella aveva i capelli lisci che le cadevano sulla schiena, con una coda di cavallo intrecciata.

Questa non è la prima volta che la star diindossa i tacchi della. È stata infatti fotografata con indosso i modelli del marchio in diverse occasioni, compresi i modelli

La storia della designer

Nel 2020, i fan più attenti hanno notato che la modella Kendall Jenner indossava le slingback Begum in plexiglass di Amina Muaddi all’afterparty dei BRIT Awards.

Nello stesso anno, è stata vista anche a New York in un completo rosa caldo coordinato con tacchi tempestati di gemme. Amina è una stilista 34enne, cresciuta in Italia, ed ha lanciato la sua omonima linea di calzature nell’agosto 2018, circa un anno dopo aver lasciato il suo ruolo di co-fondatrice e direttore creativo del marchio di calzature di lusso Oscar Tiye.

Da allora, le décolleté, le sling-back, i sabot, gli stivali e i sandali distintivi della sua etichetta hanno fatto successo. La gamma di colori vivaci e i design olografici hanno raccolto una fedele lista di fan famosi, tra cui Dua Lipa, Gigi Hadid, Kylie Jenner e Hailey Bieber Baldwin. A ottobre, Amina Muaddi ha ottenuto un posto nell’elenco delle 50 donne più potenti di Women’s Wear Daily e Footwear News. Ha anche debuttato con una gamma di gioielli e borse nel 2020 e ha collaborato con il marchio austriaco Wolford a un’esclusiva capsule collection di 17 pezzi di look prêt-à-porter nel 2021.

Amina Muaddi e Rihanna

Uno dei suoi fan più fedeli è Rihanna, cantante delle Barbados diventata imprenditrice e futura mamma. Ha un’impareggiabile collezione di scarpe come Kendall Jenner con tacco Amina Muaddi. Queste calzature sono diventate la sua scelta sia che partecipi a sontuosi eventi sul tappeto rosso, galà di raccolta fondi, che faccia una passeggiata fuori servizio o che esca a cena. Di recente, la sensazione musicale e fondatrice dell’impero Fenty ha deciso di indossare le creazioni della Muaddi come parte del suo stile anche in periodo di maternità.