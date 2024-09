La skincare di lusso ha raggiunto nuove vette nel 2024 e in generale negli ultimi anni, con marchi che incorporano ingredienti rari e preziosi per offrire soluzioni anti-età, rigenerative e illuminanti.

Oltre a evocare opulenza, questi ingredienti sono stati scelti per le loro proprietà scientificamente comprovate, capaci di trasformare visibilmente la pelle. Oro, diamanti, platino e altri elementi lussuosi sono protagonisti nelle formule più esclusive, ma vediamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti più ricercati nel panorama della skincare di lusso 2024.

Oro: un antinfiammatorio naturale per la rigenerazione cutanea

L’oro, da secoli simbolo di lusso, è anche un potente alleato nella cura della pelle. Utilizzato nella sua forma a 24 carati, è presente in numerosi prodotti per le sue proprietà antinfiammatorie e di rigenerazione cellulare. Questo metallo prezioso non solo dona una luminosità naturale alla pelle, ma è anche in grado di migliorare la microcircolazione e favorire il rinnovamento cellulare.

Marchi come 111Skin, amatissimo dalle star, hanno sviluppato maschere infuse con oro, promettendo un’azione rigenerante e liftante durante la notte​. Inoltre, l’oro è spesso combinato con ingredienti come la vitamina C per massimizzare i benefici anti-età, riducendo l’aspetto di rughe e linee sottili. Scoprite tutto anche sulla skincare coreana e i migliori prodotti per una routine perfetta.

Diamanti: luminosità e protezione contro la luce blu

Il diamante è un altro ingrediente di punta nella skincare di lusso 2024. Conosciuto per le sue proprietà illuminanti, il diamante agisce come un riflettente naturale della luce, donando alla pelle un aspetto radioso. Ma non si tratta solo di estetica: i diamanti sono utilizzati anche per le loro capacità di difendere la pelle dai danni causati dalla luce blu emessa dai dispositivi elettronici, che può accelerare il processo di invecchiamento.

La collezione Re-Nutriv Ultimate Diamond di Estée Lauder per esempio sfrutta le proprietà rigeneranti e illuminanti dei diamanti, combinandoli con estratti di tartufo nero per potenziare l’efficacia anti-età e promuovere la rigenerazione cellulare.

Platino: il metallo della giovinezza

Il platino è noto non solo per la sua rarità, ma anche per le sue proprietà uniche nella cura della pelle. Utilizzato per rafforzare la struttura del tessuto cutaneo e stimolare la produzione di collagene, il platino contribuisce a migliorare l’elasticità e la compattezza della pelle.

Il marchio La Prairie, ad esempio, è celebre per l’uso del platino nelle sue formule anti-età, che mirano a ridurre l’aspetto delle rughe e a migliorare la texture complessiva della pelle​. Questo metallo prezioso agisce anche come potente antiossidante, proteggendo la pelle dai danni ambientali.

Caviale verde: un’idratazione profonda e lussuosa

Oltre ai metalli preziosi, anche il caviale verde, una delle versioni più raffinate di questo ingrediente marino, sta guadagnando terreno nella skincare di lusso 2024. Ricco di vitamine e minerali, il caviale verde è apprezzato per la sua capacità di migliorare l’idratazione della pelle, trattenendo l’umidità e prevenendo la perdita d’acqua.

Questo lo rende un ingrediente chiave per chi cerca prodotti che favoriscono una pelle liscia, elastica e nutrita in profondità. La Prairie e altri marchi di lusso stanno sfruttando questo ingrediente nei loro sieri e creme idratanti​.

Perle: una bellezza eterna

Le perle, simbolo di purezza ed eleganza, sono utilizzate nei prodotti skincare per le loro proprietà illuminanti e leviganti. Le perle contengono alti livelli di amminoacidi e minerali, che contribuiscono a migliorare la luminosità naturale della pelle, rendendola più morbida e levigata.

Marchi come Guerlain utilizzano estratti di perla nei loro trattamenti per illuminare l’incarnato e ridurre l’aspetto di macchie scure e imperfezioni​.