Il duro lavoro di mamma continua anche durante l’emergenza Coronavirus. Le celebrità ci mostrano attraverso i social la loro quotidianità, da Ilary Blasi a Chiara Ferragni, super impegnate con i loro bambini ci danno qualche consiglio per gestire al meglio la situazione in casa.

Ilary Blasi

Ilary Blasi è costretta a casa a causa dell’emergenza Coronavirus e ne ha approfittato per passare del tempo a giocare con i figli. Sui social ha mostrato le loro camerette delle sue figlie in total pink.

Chiara Ferragni

“Sono grata, di sentirmi in salute e circondata dalla mia famiglia. Mi mancano i miei genitori e le mie sorelle, ma sono felice di avere mio figlio e mio marito con me 7 giorni su 7, 24 ore su 24″ Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è super impegnata a gestire il piccolo Leone, che corre per la casa con il suo amico Pippo (peluche che porta sempre con sé in un passeggino). Il tutto è documentato sulle Instagram stories della nostra imprenditrice digitale.

Beatrice Valli

L’influencer Beatrice Valli è super impegnata con Bianca e Alessandro e per non farli annoiare, ha escogitato un metodo alternativo. Cucinare insieme ai bambini sembra una soluzione più che ragionevole.

Georgina Rodriguez

Anche la bellissima compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez è in auto-quarantena con i suoi bambini come testimoniano le Instagram stories, ci si può divertire in casa ballando con i propri figli le canzoni dei cartoni animati.