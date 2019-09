A Venezia 76 la settima giornata ci regala un red carpet favoloso grazie a Beatrice Valli, sempre in coppia con il suo Marco Fantini. Tra gli abiti più belli della mostra, se l’anno scorso ci avevano fatto sognare, anche quest’anno non sono stati da meno.

Look

Se l’anno passato l’influencer aveva optato per un lungo abito blu della collezione Manila Grace caratterizzato da profonda scollatura e spacchi, in occasione del red carpet quest’anno Beatrice Valli si concede un abito argento firmato Georges Hobeika con spacco generoso tutto lustrini. Al dito porta un preziosissimo anello Salvini modello Sunny in oro e diamanti. L’influencer insieme al suo compagno, Marco Fantini, sorridente e innamorata più che mai, è una delle donne più eleganti di questa edizione. Anche sua sorella minore Ludovica, non è da meno, incanta il red carpet con un abito lungo firmato Be Blumarine con motivo a fusciacca in raso rosa cipria con sottili cinturini di cristalli Swarovski incrociati dietro le spalle, con ampia scollatura effetto nudo. Insomma non ci resta che dire se non che lo stile è una qualità di famiglia.

Famiglia

La coppia Beatrice Valli e Marco Fantini non passa inosservata alla Mostra del cinema di Venezia. Su Instagram, l’influencer ha sempre precisato di abbracciare uno stile semplice, senza troppi fronzoli, perché lei nella vita di tutti i giorni è così. Con Beatrice e Marco, la piccola Bianca, che ha indossato un vestito bianco e dei sandalini marroni, hanno incantato il Lido, con uno stile inconfondibile e grande messaggio d’amore.