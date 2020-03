Chiara Ferragni e Federico Lucia (Fedez), sono stati i primi volti VIP a dar vita ad un’iniziativa benefica di crowfounding. Un progetto volto a raccogliere fondi per incrementare la terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. I Ferragnez hanno preso molto a cuore la situazione del Paese e si stanno adoperando nel quotidiano per informare e lanciare positività.

Nella giornata di ieri, i due sovrani dei social network hanno però commesso quello a parere di molti è stata una caduta di stile bella e buona. Scendendo nel merito e basandosi sui pranzi luculliani che stanno avvenendo in tutta Italia, in mancanza delle consuete uscite, Fedez ha ironizzato su ciò che accadrà agli italiani alla fine di questa quarantena. Il rapper ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui lui, Chiara Ferragni e il piccolo Leone, si mostrano con un bel po’ di chili di troppo. “Estate 2020 after the quarantena”, questa la didascalia che ha accompagnato le foto postate da Fedez. L’ironia del cantante non poteva cadere peggio, infatti è arrivata nel giorno dedicato ai disturbi alimentari. Come potrete immaginare, dunque, molti utenti gli hanno immediatamente puntato il dito contro, accusando lui e la moglie Chiara Ferragni di aver discriminato le persone grasse.

Giornata nazionale disturbi alimentari

«Onestamente a me non fa affatto ridere, c’è gente che si sente a proprio agio nel corpo della Chiara Ferragni “grassa“. Le è stato affibbiato quel corpo come qualcosa di cui vergognarsi, come se fosse una condanna a morte i kg in più o la cellulite. Completamente in disaccordo con queste», ha scritto un utente. «Magari non è il caso? I corpi grassi non esistono per farvi ridere, questo è profondamente sbagliato e si sta discriminando una minoranza. Il vostro thin privilege non vi fa neanche pensare a come si potrebbero sentire le persone grasse, perché sì sono persone ed esistono esattamente come voi. Imbarazzante» ha fatto eco un altro. «Oggi è la giornata nazionale del fiocchetto lilla per sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari. Questo post grassofobico sarebbe stato di cattivo gusto in qualsiasi giorno ma oggi lo è ancora di più», si continua a leggere sui social.

Fedez tentando di stemperare la polemica, ha tenuto a precisare di non aver avuto alcuna intenzione di offendere le persone più in carne, ma di aver solo voluto ironizzare sulla situazione attuale. In tanti, tuttavia, hanno dimostrato di aver apprezzare il sarcasmo del marito della Ferragni complimentandosi e sorridendo davanti alle immagini che ritraggono lui e Chiara Ferragni con una “quarantena di chili” in più. La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni.