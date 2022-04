Collari fashion per cani. I nostri amici pelosi, possono ormai essere un vero e proprio lusso tanto che ha da poco aperto a Milano un Hotel a 5 stelle esclusivamente per gatti.L’attenzione verso gli animali e la propria cura a 360 gradi sta prendendo sempre più piede. Insomma, d’altronde il nostro animale domestico è come un figlio, e quindi perché non comprare anche lui accessori all’ultima moda? Vediamo i collari più fashion per cani, per rendere chic il nostro amico peloso.

Collari fashion per cani

I nostri animali domestici ormai non sono più visti solo come tali, vengono trattati come veri e proprio figli a quattro zampe. Tanto che ora come ora c’è chi lascia il proprio pelosetto all’Hotel per cani, piuttosto che in una semplice pensione. Insomma, le attenzioni dedicate si stanno facendo sempre più alte, così come i costi che hanno certe razze pregiate di cani. E quando si spende tanto per qualcosa, euro più euro meno cambia ben poco. E così perchè non completare l’opera e comprare uno dei collari più fashion per cani al tuo figlio peloso, per renderlo alla moda proprio come te?

Collare Charles, William Walker

Collare e guinzagli in stile brittanico, ideale se il tuo cucciolo è un lui. Dallo stile moderno ma allo stesso vintage grazie al contrasto dei colori accessi rosso e blu, ed il marrone scuro. Un nobile collare, raffinato, elegante ma anche sportivo. Uno tra i più collari di lusso per cani più chic. Che sia per una passeggiata domenicale in centro o un gita fuori porta in campagna, questo collare si adatta a qualsiasi situazione e non farà altro che rendere trendy il tuo animale.

Collare in pelle Versailles di Luxpets

Prodotto italiano e artigianale. Uno dei collari fashion e di lusso per cani più graziosi sul mercato, disponibile anche in altrettante fantasie super glamour. Se ami le chiccherie, questo grazioso collarino non potrà mancare tra gli accessori riservati alla tua piccola amica pelosa. Raffinato e nobile, dona un tocco di eleganza ed esclusività.

Collarino per cani Fendi

Collari fashion per cani? Bene, per chi ama il griffato e desidera aveva il proprio cagnolino abbinato alla propria borsa, il collarino pensato da Fendi è la scelta giusta. Con targhetta personalizzata con le due F in rilievo e realizzato con la decorazione della maison. In pelle di vitello, cotone e cuoio. Semplice ed elegante il tuo cucciolo non passerà di certo inosservato.

Collari in pelle con catena, Pitani Pets Boutique

Più che un collare, un vera e propria graziosa collanina. Raffinata, semplice e super elegante questo collarino di lusso renderà speciale la tua piccola pelosa. In pelle blu, con catena in oro, è un accessorio sofisticato che non passerà mai di moda e di cui non ti pentirai mai di aver comprato.

Collari fashion per cani, Dior

Un collare fashion che non le manda a dire. Punto forte è la decorazione del lucchetto che sfoggia la firma CD. Tra i collari di lusso per cani più sofisticati, questa fantasia si abbina perfettamente a qualsiasi sia lo stile del padrone del fortunato che lo porterà al collo.