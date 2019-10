Immortalati sui social durante sedute di coccole o paparazzati a passeggio per le vie di New York e Beverly Hills, i cani delle top model non abbandonano mai le loro padrone. C’è chi decide anche di portarli in front row e riempirli con accessori glamour.

Kendall Jenner

Nelle foto postate su Instagram il suo amato dobermann appare sempre docile e tranquillo, stiamo parlando del cane della top model Kendall Jenner. Sul set della famiglia Kardashian di 4zampe se ne sono susseguiti parecchi, ma la modella sembra essere particolarmente legata al suo dobermann.

Bella Hadid

Anche la sorella minore delle Hadid, sembra avere un feeling particolare con il suo amico a quattro zampe. Bella è sempre in giro per le città di New York con il suo dobermann nero. Tante Instagram stories testimoniano come entrambi siano inseparabili e passino tanto tempo insieme tra una coccola e l’altra sul divano di casa.

Kaia Gerber

Anche la figlia di Cindy Crawfod , Kaia Gerber, sembra non poter fare a meno della compagnia del suo cane. Che ogni mattina sveglia la top model infilandosi nel suo letto.

Taylor Hill

La top model Taylor Hill, Angelo di Victoria’s Secret dal 2015 e ambasciatrice per la Maison Lancôme, posta continuamente foto con il suo cagnolino, uno spinone super dolce che lei riempie di carezze.

Vittoria Ceretti

Infine, la top model italiana Vittoria Ceretti che ha da poco adottato un cucciolo, insieme al fidanzato Tony Effe e a quanto si chiama Cookie.