Urban Mutts è il primo hotel di lusso per cani. Pedicure, massaggi e balsamo lucente per il naso: l’esclusivo hotel ‘Soho House for dogs’ dove hanno soggiornato cagnolini di proprietà di clienti come Guy Ritchie e Beckham (per circa 70 sterline a notte). Ecco di cosa si tratta.

Urban Mutts, il primo hotel di lusso per cani

Clienti famosi, tra cui i Beckham, hanno portato i loro cani all’hotel di lusso per cani Urban Mutts. Il club per amici a quattro zampe si trova nel centro commerciale Westfield di Londra è il primo del suo genere nel Regno Unito. Il personale offre pedicure, toilettatura e persino programmi di addestramento per il fitness dei nostri migliori amici. Inoltre offre trattamenti per il viso al mirtillo, massaggi reiki, sessioni di personal training e lussuose camere nell’attico, proprio come un hotel termale per celebrità viziate. Urban Mutts, con una lista di clienti che include i Beckham, il regista Guy Ritchie, il modello David Gandy e la star di Strictly Come Dancing Oti Mabuse, è stato soprannominato “Soho House for dogs”.

Il lusso di essere cani: “Soho House for dogs”

L’esclusivo club per cani nel centro commerciale Westfield di Londra è il primo del suo genere nel Regno Unito. Con tariffe a circa 70 sterline a notte, costa più di alcuni hotel per gli esseri umani. Gli attici sono completi di stanze abilmente illuminate e di un portiere notturno di guardia. E se i cagnolini preferiscono non stare nelle loro stanze, l’hotel offre un’area sociale dove possono socializzare con gli altri ospiti. Il personale offre anche una vasta gamma di massaggi, tra cui il reiki, che è una terapia curativa giapponese. L’asciugatura di lusso costa fino a 100 sterline e vi è anche un trattamento speciale balsamo per garantire che il naso di ogni ospite risplenda come dovrebbe. Gli ospiti viziati possono persino concedersi una “terapia al dettaglio” in una piccola boutique e un negozio che vende articoli da toeletta eleganti per un tocco di lusso aggiunto. Forse non sorprende che il cocker spaniel del signor Ritchie, Coco, sia già un habitué dell’hotel, così come il cockapoo Leo della signora Mabuse.

Urban Mutts, che ha aperto lo scorso novembre ma ha dovuto chiudere temporaneamente a causa delle restrizioni di Covid, è stato fondato dal famoso dog sitter ed ex ristoratore Barry Karacostas e dal suo socio in affari Gregory Hands. Karacostasha dichiarato: «È come Soho House per i cani: vogliamo che vengano qui e si divertano e se ne vadano alla grande».