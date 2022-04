Hotel per gatti Milano. Chi è amante degli animali, in particolare dei gatti ed in casa ne ha uno o più, sa quante coccole ogni giorno si riservino ai propri cuccioli. I gatti si sà, sono differenti dai cani e spesso non è così semplice portarseli dietro quando si decide di partire per una vacanza. Riservati, abitudinari e diffidenti, i gatti sono animali con cui non è così immediata la complicità, e lasciarli in casa soli o nelle mani di persone inesperte non lascia tanto tranquilli.

Ma è arrivata finalmente una buona notizia per chi ama il proprio gatto e sarebbe disposto a tutto pur di non fargli mancare nulla, proprio come ad un figlio. In realtà di iniziative per creare posti confortevoli per i nostri amici pelosi ce ne sono guastate, ma mai tanto serie così come questa. Ha infatti aperto a Milano il primo hotel per gatti, esclusivamente dedicato a loro. Capiamone di più e vediamo cosa c’è da sapere.

Hotel 5 stelle per gatti a Milano

Ebbene ieri 3 aprile 2022, a Milano ha ufficialmente aperto il primo hotel in Italia per gatti. Quindi amanti dei mici state sereni, da oggi in poi quando non potrete occuparvene voi, i vostri amici pelosi saranno in mani stellate. L’Hotel è infatti un 5 stelle, ed è inutile anche dirlo, che i servizi offerti sono stati studiati nei minimi dettagli e quindi impeccabili.

L’idea di un albergo a Milano per gatti, che li vedrà come unici esclusivi clienti, è stata di Cosetta Bosi, che racconta: “Essendo allevatrice, ho una profonda conoscenza dei gatti, che sono abituata a seguire dalla nascita, dato che assisto tutte le mie gatte durante il parto. Per questo sono in grado di garantire loro il massimo benessere possibile”. Massimo benessere, è proprio questo che ci si aspetta da un 5 stelle, anche se per gatti. Scopriamo i servizi e tutti i comfort offerti dall’hotel di Milano.

I servizi offerti per i nostri amici pelosi

Così proprio come funziona per noi umani quando decidiamo di andare in vacanza, funzionerà per i gatti. E così, i padroni potranno optare per una camera singola, matrimoniale o plurifamiliare per i propri figlioletti pelosi. Le camere sono tutte dotate dei comfort su misura per gatti, parliamo dunque di morbide cucce, strutture su cui arrampicarsi e sulle quali farsi le unghie e casine dove nascondersi. Insomma, l’intento è quello di ricreare l’ambiente di casa dove il micio è abituato a muoversi, per farlo sentire più a suo agio possibile.

Si potrà star vicini ai nostri gatti, anche a distanza

Ma tra i tanti comfort come toelettatura e servizio in camera c’è anche altro, pensato anche per il benessere dei padroni. Si, è già un grandissimo sollievo sapere che il nostro cucciolo è coccolato 24h su 24, ma la mancanza si sentirà lo stesso. E così per far sentire il gatto comunque vicino al padrone verrà rilasciata a quest’ultimo un’applicazione scaricabile sullo smartphone, con la quali ci si potrà mettere in collegamento diretto con la camera del proprio cucciolo ed osservalo mentre si gode il soggiorno a 5 stelle.