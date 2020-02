I gatti sono sicuramente benefici per la nostra salute mentale. La realtà è che dietro tutte le coccole e le calde fusa c’è un animale che migliora la salute mentale diminuendo lo stress, offrendo compagnia, eliminando le turbe e fungendo da animale da terapia.

I gatti sono antidolorifici viventi

Adottare un gatto è fondamentalmente come adottare un mitigatore ambulante, miagolante, impertinente. I gatti hanno dimostrato di alleviare lo stress in diversi modi, semplicemente essendo sé stessi. Se hai avuto una dura giornata, coccolare un morbido felino può indurre il tuo corpo a produrre ormoni che riducano lo stress. Quando lo fai, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna diminuiscono e i livelli di ansia si normalizzano. Non è una novità, molte persone traggono beneficio da una relazione con un animale domestico. Sia i cani che i gatti possono aiutare gli studenti universitari durante la preparazione di un esame, proprio offrono potenti proprietà antistress. Gli ospedali e le case di cura sono altri luoghi in cui i gatti sono utili ai pazienti in situazioni stressanti. Stare seduto con il tuo gatto sulle gambe e accarezzarlo può avere un effetto positivo e duraturo sulla salute generale.

I gatti fanno da grandi compagni

Un ulteriore vantaggio dell’adottare un gatto è la sensazione di compagnia e il modo in cui quell’amicizia influisce positivamente sulla salute mentale. Avere un gatto può aiutare le persone che soffrono di solitudine e fornirgli uno scopo. La relazione che si stabilisce con un animale domestico è quel tipo di rapporto che offre confort, incoraggiamento e positività, che può essere di grande aiuto per chi non si riconosce nelle relazioni umane. Avere una relazione con un animale è gratificante. Sapere che il tuo piccolo peloso ti sta aspettando a casa può dare uno scopo alla tua giornata.

I gatti hanno il potere curativo della fusa

Un gatto fa le fusa in un intervallo di 20-140 Hz, noto per essere terapeutico e curativo per le malattie negli esseri umani. Le fusa di un gatto non possono solo ridurre lo stress, ma possono anche aiutare la respirazione affannosa, abbassare la pressione sanguigna. Per alcuni può essere difficile legittimare gli effetti positivi sulla salute mentale che un gatto può offrire. Ma gli studi hanno dimostrato che gli effetti fisici sono reali. Qualsiasi proprietario di gatti ti dirà quanto sia rilassante accarezzarlo mentre dorme ed emette fusa a profusione.