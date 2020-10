Cardigan e maglioni: i più belli e low cost in vista dell’inverno 2021

Cardigan e maglioni in vista dell’inverno 2021. I più belli, comodi e versatili in occasione della moda invernale. Sono i capi perfetti per la stagione fredda alle porte. Caldi e morbidi sono tra gli outfit ideali per chi vuole stare “al caldo” senza rinunciare a moda e stile. Zara, Mango, Arket e Uterque sono tra i brand più rinomati in fatto di costo (low cost) senza rinunciare però ad una qualità ottima e garantita. La nuova moda dei maglioni e cardigan si ispira a quella della tanto e desiderata copertina di Linus che si è soliti utilizzare quando fuori fa freddo. Sensazione di calore e sicurezza che rendono l’inverno una stagione ancora più affascinante e magica. La nuova moda ricerca materiali quali la lana (anche merino e riciclata) o alpaca.

I cardigan e maglioni più belli in vista dell’inverno 2021

Il cardigan è un tipo di maglione che si apre nella parte anteriore, tramite bottoni o cerniera sul davanti. Il nome di questo capo di abbigliamento deriva da James Brudenell, VII conte di Cardigan, un comandante dell’esercito britannico, che svolse il suo servizio durante la guerra di Crimea. In occasione della moda 2020/2021 sono presenti i maglioni basic, con una variabile sul tema “collo” . A “V”, dolcevita o arrotondato, e sui colori altrettanto differenti. Se la moda street style e basic è caratterizzata da nuance neutre come beige, grigio e nero,esistono anche capi decorati da colori vivaci e pastello per affrontare con eleganza ed energia i mesi più freddi.

Indossati come un top nonostante il freddo

Infine ci sono loro: i tanto e amati cardigan. Capi da indossare in autunno come un crop-top, quindi anche con sottostante solo un reggiseno. Altrimenti, per le più freddolose, da indossare “a cipolla” con lupetti e camicie maschili. Uno stile e outfit essenzialmente preppy! Molto old school, raffinato e di classe.

Il ritorno del cardigan con il pellicciotto: Chiara Ferragni regina di stile

Tra le mode del periodo, di rimando agli anni 2000, ci sono anche i cardigan corti in maglia con il pellicciotto, portati sui pantaloni che lasciano l’ombelico in vista e magari a zampa d’elefante. Il capo è tornato di tendenza in vista dell’inverno 2021, proposto in diverse collezioni fashion. Lo ha scelto per un suo look Instagram anche la regina dei social Chiara Ferragni. Il modo di abbinare questo cardigan è differente: la tendenza li vuole accostati a pantaloni oversize e a vita alta. Per uno stile modaiolo e fashionista. Sempre al passo con i trend del momento.

Idee di stile