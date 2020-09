View this post on Instagram

Il dibattito su Armine Harutyunyan, la modella scelta da Gucci, è tutto sbagliato. Innanzitutto perché modelle e modelli molto spesso oggi non sono "belli": il sistema moda ha linguaggi che non sono più quelli di venti, trent'anni fa. Caratteri e volti vengono scelti sulla base dei significati e delle atmosfere che interessano ai direttori creativi: non sono più ideali erotici incarnati usati per solleticare le fantasie del pubblico, dando vita a un catalogo di partner potenziali. Questo è semmai quello che fanno i marchi più cheap, a buon mercato. Le modelle non sono etère inaccessibili, ragazze immagine, accompagnatrici troppo costose: devono accendere e rimodulare l'immaginazione collettiva e non per forza la vostra libido. Sono più interpreti, attrici, puntelli narrativi, fisionomie scelte ad hoc per evocare, raccontare una storia. Quindi chi si mette a insultare la modella di Gucci dimostra soprattutto di vivere nel decennio sbagliato, di non capire nulla di contemporaneo. Fa coming out di ignoranza. E pace. Ma sbagliano anche i (finti) progressisti contrari al "regime del politicamente corretto" (ormai sempre di più) che stanno scrivendo cose come: 'Armine oggettivamente non è bella e dobbiamo essere liberi di dirlo' o che affermarlo 'non è affatto bodyshaming'. Perché la moda – e non parliamo di altri campi, tipo la televisione – usa miriadi di uomini "oggettivamente non belli" ma ovviamente non si è finiti a parlare di loro, non si finisce mai a parlare di loro. Ancora oggi un maschio non conforme o proprio brutto (sono gay, posso dirlo: siamo pieni, sommersi) può essere 'un tipo', 'normale' – o perfino 'particolare', 'interessante' –, in ogni caso tutto ciò senza grande risonanza, senza suscitare interesse. Una femmina invece è cessa, e la polis si mobilita indignata, affinché venga emanata la sentenza. È questo che pare immutabile, immortale: che la libido maschile sia misura di tutte le cose, il presupposto accentratore e ineliminabile quando si parla di donne, immagine e scena pubblica. #armineharutyunyan