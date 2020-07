È inglese e ha 18 anni, Ellie Goldstein è il nuovo volto della campagna beauty di Gucci. La Maison l’ha scelta per il lancio del nuovo rimmel, L’Obscur. L’annuncio è stato fatto dalla griffe in persona su Instagram. Ed immediatamente sul loro profilo sono nevicati commenti con una gran moltitudine di felicitazioni rivolte a Gucci per la scelta fatta. Ma non è tutto, perché la carriera di Ellie ha in serbo per lei un ulteriore conquista…

Gucci sceglie Ellie Goldstein. Campagna beauty, rimmel L’Obscur

Ellie Goldstein verrà pubblicata anche tra le pagine di Vogue Italia, come protagonista indiscussa delle fotografie del giovanissimo artista David Pd Hyde. L’evento è il Photo Vogue Festival, che si è tenuto a novembre 2019, Gucci Beauty e Vogue Italia si erano uniti per avviare un progetto di scouting via Instagram. È così che il fotografo David PD Hyde ha scovato Ellie Goldstein, per uno special sul mascara L’Obscur . Il servizio è ispirato al concept del Creative Director Alessandro Michele: “Ho progettato il mascara L’Obscur per una persona autentica che usa il trucco per raccontare la propria storia di libertà, a modo suo”. Un vero e proprio visionario sempre al passo coi temi, anzi, numerosi passi avanti.

Alessandro Michele, è l’art director di Gucci, e da quando è alla guida della nave si è dimostrato essere sempre un passo avanti a tutti. “Questa storia è bellissima. Faccio i complimenti a Ellie e a Gucci. La sindrome di Down non può essere un limite, mai”, ha commentato su Instagram Matteo Renzi, pubblicando la foto della modella inglese. “Sono felice e orgoglioso che Gucci, la maison che ha radici e cuore produttivo a Firenze, scelga Ellie Goldstein per la sua campagna. Un messaggio intelligente e forte: la disabilità non è e non sarà mai un limite. Chapeau!”, il commento su Facebook del sindaco di Firenze Dario Nardella.