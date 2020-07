Jennifer Aniston ha dato vita al suo account Instagram solo lo scorso ottobre, dopo aver mandato in crash il web, registrando un vero e proprio record di seguaci in pochissime ore. Il principale uso che Jennifer Aniston fa dei social è quello volto a sensibilizzare i suoi follower ad importanti cause. Ad esempio il neonato movimento Black Lives Matter. Nell’ultima condivisione, ha ricordato ai suoi 34,4 milioni di follower che l’emergenza Covid è ancora presente e che è importantissimo continuare a indossare la mascherina.

Il messaggio di Jennifer Aniston

I understand masks are inconvenient and uncomfortable. But don’t you feel that it’s worse that businesses are shutting down… jobs are being lost… health care workers are hitting absolute exhaustion. And so many lives have been taken by this virus because we aren’t doing enough. I really do believe in the basic goodness of people so I know we can all do this 🥰 BUT still, there are many people in our country refusing to take the necessary steps to flatten the curve, and keep each other safe. People seem worried about their “rights being taken away” by being asked to wear a mask. This simple and effective recommendation is being politicized at the expense of peoples’ lives. And it really shouldn’t be a debate 🙏🏼 If you care about human life, please… just #wearadamnmask 😷 and encourage those around you to do the same ❤️

Capisco che le maschere sono scomode e scomode. Ma non pensi che sia peggio che le aziende stiano chiudendo … i lavori si stanno perdendo … gli operatori sanitari colpiscono l’esaurimento assoluto. E così tante vite sono state prese da questo virus perché non stiamo facendo abbastanza. Credo davvero nella bontà fondamentale delle persone, quindi so che tutti possiamo farlo 🥰 MA ancora, nel nostro paese ci sono molte persone che si rifiutano di prendere le misure necessarie per appiattire la curva e proteggersi a vicenda. Le persone sembrano preoccupate del fatto che i loro “diritti vengano portati via” quando gli viene chiesto di indossare una maschera. Questa raccomandazione semplice ed efficace viene politicizzata a spese della vita delle persone. E davvero non dovrebbe essere un dibattito 🙏🏼 Se ti interessa la vita umana, per favore … solo #wearadamnmask 😷 e incoraggia coloro che ti circondano a fare lo stesso ❤️