Jennifer Aniston continua a mostrare tutto il suo amore nei confronti di foto e video pubblicati da Fedez, tanto da posizionarsi nelle nuove tendenze di Twitter. Il rapper non può far altro che gioire ad ogni like che prende dall’attrice hollywoodiana, ma la cosa più divertente è quando lo comunica a sua moglie Chiara Ferragni, che non sembra abbia accetto di buon grado la cosa.

Jennifer e Fedez diventano una tendenza Twitter

Jennifer Aniston, la star americana di ‘Friends’ ed ex moglie di Brad Pitt, ha messo di nuovo “like” ai post di Fedez. Una consuetudine che è diventato un piccolo tormentone tanto da fare sbalzare la Aniston tra i trend topic su Twitter. Sbalzato tra le nuove tendenze, dove si susseguono commenti di ogni tipo che esaltano la bellezza della star e ironizzano sul fatto che il rapper si pavoneggi di questi inaspettati, quanto graditissimi like.

Ovviamente la notizia è stata comunicata nell’immediato a Chiara Ferragni, che sin dalle prime occasioni in cui la diva ha fatto capolino, non è riuscita a nascondere la sua gelosia. Ogni volta che Fedez riceve un like dalla bellissima Jennifer, mette in scena un piccolo scheck, che fa arrabbiare l’imprenditrice digitale, ma che diverte tutte le persone che seguono la coppia su Instagram.

Perché Jennifer Aniston mette like a Fedez?

“Amore, ti mando questo messaggio solo per dirti che Jennifer Aniston ha messo like al mio post”. Fedez

Tutti ci chiediamo perché Jennifer Aniston segue Fedez ma non Chiara Ferragni, ma una spiegazione non c’è. Possiamo solo ipotizzare che tutti i like che riceve sono per il piccolo Leone, ormai anche lui una vera star dei social.