Si chiama Janice Garay ha 26 anni ed è ormai una star dei social, è stata definita la sosia muscolosa di Jennifer Lopez. Alcune foto che girano sul web, non fanno altro che alimentare i dubbi, sulla sua identità. Sappiamo però che la pop star ha un fisico prestate, ma non arriva di certo a quel tipo di muscolatura.

È Jennifer o non è Jennifer?

Janice Garay è da sempre una fan della pop star latina, Jennifer Lopez e non può fare a meno di imitarla anche quando si parla di look. Non a caso, non rinuncia mai ai cerchi grossi, alle ciglia finte e agli chignon proprio come la cantante. Molta gente ha creduto che fossi la vera J.LO, spaventandosi per gli imponenti muscoli. Infatti, di mestiere è una body builder, ma dalle foto, è impossibile distinguere il suo viso da quello della pop star. Ricordiamo però che la cantante aveva condiviso, poco tempo fa uno scatto in cui si mostra, come sempre, in perfetta forma fisica, con delle braccia super toniche e muscolose. Insomma, se ci trovassimo, davanti ad entrambe faremo fatica a distinguere quale delle due è la vera Jennifer Lopez.

Sempre in forma perfetta

Muscoli super definiti, è vero che Jennifer Lopez non dimostra proprio la sua età, anche perché avere una sosia di soli 26 anni è già una super conferma. Ma quali sono i segreti dietro quel fisico mozzafiato, che rende invidiose tutte le donne? Sempre in movimento, la pop star latina, si allena almeno cinque volte a settimana ed è seguita non da uno, ma da due personal trainer, uno a Los Angeles e l’altro a New York, che alternano corpo libero, plank e boxe. Si allena al mattino per almeno mezz’ora, ma quando può arriva anche a un’ora e mezza, e oltre alla palestra Jennifer dedica molte ore al ballo, un’attività cardio che fa bene al fisico e migliora l’umore.