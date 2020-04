Jennifer Lopez e il suo fidanzato Alex Rodriguez hanno ricevuto un trattamento speciale. Ciò è accaduto quando è stato loro concesso l’uso esclusivo di una palestra a Miami, durante il blocco assoluto causa pandemia Coronavirus. Mentre la struttura della palestra è stata chiusa al resto del pubblico, nel tentativo di mantenere le misure di allontanamento sociale, ed evitare assembramenti, la coppia amante del fitness si è assicurata di non farne a meno. La cinquantenne J-Lo ha trasformato la sua uscita in una sorta di dichiarazione passerella glamour, sfilando con un top corto rosso e leggings a fantasia. È stata vista venire fuori dalla porta sul retro insieme al compagno Alex Rodriguez, A-Rod, 44 anni, tutto vestito di nero.

“QUESTA PALESTRA NON È APERTA RESTATE A CASA RESTATE AL SICURO”, questo l’annuncio esposto sulla porta della palestra di cui hanno usufruito J.Lo e Alex Rodriguez.

Jennifer indossava enormi occhiali da sole aviator, con i capelli avvolti in una crocchia. La star di Hustlers stringeva tra le mani la sua solita bottiglia d’acqua monogramma luccicante. Un signore con la mascherina era lì per accogliere la coppia, che ha terminato la sua sessione di sport salendo su una grande macchina nera.

Il resto degli Stati Uniti è attualmente in stato di blocco. La gente è autorizzata ad uscire di casa una volta al giorno, per fare acquisti essenziali o per fare un po’ di esercizio rimanendo nei pressi della propria abitazione. Jennifer e Alex sono andati in quarantena insieme a Miami, dove trascorrono del tempo con i loro figli, tutti nati dalle relazioni precedenti. Così come Maometto, ma anche come atleta professionista, quando Alex Rodriguez non può uscire per giocare una partita di baseball, la partita di baseball lo raggiunge a casa. Rodriguez e la compagna Jennifer Lopez hanno recentemente trasformato il loro cortile in un campo di allenamento. Questa trasformazione ha visto protagonisti anche i figlioletti di J, i gemelli di 12 anni Max ed Emme. Per molte famiglie, questo momento di isolamento sociale richiede modi creativi per rimanere attivi e focalizzati su qualcosa.