“Io sono una di quelle persone che vengono odiate a causa dei fattori genetici. Questa è la verità.” Brad Pitt

Brad Pitt sta trascorrendo la quarantena in compagnia di una nuova fiamma, secondo alcuni rumors si tratta di Alia Shawkat, la stella del cinema indie americano. Bisessuale e femminista doc, l’attrice assicura che tra lei e la grande star di Hollywood ci sia solo un bellissimo rapporto di amicizia.

Tutti confermano che sia nata una storia d’amore

Brad Pitt in realtà è apparso più in forma che mai, l’ultimo avvistamento legato all’attore è del 18 aprile, giorno del compleanno di Alia Shawkat nelle immagini scattate da alcuni paparazzi, si allontana in bicicletta dalla villa di Brad Pitt. Tanto è bastato per far riaccendere i riflettori sul loro flirt e per scatenare le invidie delle fan che si domandano cosa possa esserci di più bello che trascorrere il compleanno in quarantena con uno degli uomini più belli del mondo. Prima di allora i due avevano già cenato insieme in un fast food a marzo e assistito a un concerto del rapper Thunder a Los Angeles.

Alia Shawkat è diversa dalle altre

È sicuramente noto a tutti, la differenza tra la nuova fiamma di Brad Pitt, Alina Shawkat e le sue precedenti. Mora capelli ricci corti, occhi scuri, fisico super formoso e lentiggini bene in vista, nessuno si sarebbe aspettato che dopo Angelina Jolie, si sarebbe buttato in una nuova relazione, all’età di 56 anni, ma questo sembra che a Brad non importi. L’attore sembra rinato, sarà il carismatico fascino della giovane Alia che, alla bellezza, unisce un profilo talentuoso che l’ha resa una musa del mondo indie californiano, a rendere Brad così attivo?