Claudia Schiffer compie 50 anni. Una delle super modelle più iconiche della storia, oggi raggiunge un traguardo molto importante: 50 candeline per un’eterna ragazza sempre più bella e affascinante. Il tempo per l’iconica Claudia non passa mai. Dal momento storico memorabile delle “Big Six” alle copertine e campagne pubblicitarie per le più importanti maison di moda, Claudia Schiffer rimane uno dei nomi indelebili del fashion system internazionale. Nella storia della moda più faraonica e dorata di tutti i tempi.

Auguri Claudia Schiffer: la super modella compie 50 anni

50 anni di storia, altrettanti di straordinaria carriera. Claudia Schiffer non ha rivali. Il suo nome come quello delle altre memorabili top model anni 80′ e 90′ come Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford (solo per citarne alcune); è uno delle pietre miliari della moda contemporanea. Ora, dopo un passato da vera e propria icona, ha anche un nuovo progetto, che si sviluppa nel mondo dell’arte e della fotografia.

La carriera e gli amori della supermodella tedesca che ci ha fatto sognare sulle passerelle più famose di tutto il mondo

“Sognare di fuggire e diventare una modella, mettendo fine alle prese in giro”. Questo l’inizio complicato della bellissima e imparagonabile Claudia Schiffer, una volontà di diventare una star della moda per rivendicare le prese in giro da parte degli altri ragazzini ( ad oggi in cerca di redimersi senza speranze). Un riscatto nei confronti della vita stessa, e di quelle tanto e indesiderate “gambe a X accompagnate da un’andatura ondeggiante da anatra”. Timidissima, da bambina, a causa della sua altezza superiore a quella delle sue coetanee, la Schiffer veniva spesso derisa dai suoi compagni.

Il successo e la carriera faraonica di Claudia Schiffer

La determinazione e la bellezza (anche se caratterizzata da una sensualità acerba) c’erano e si notavano già da giovanissima. L’inizio cruciale è avvenuto nel 1987 quando il direttore di un’importante agenzia di moda, in giro a cercare nuovi volti, l’ha notata per le strade di Düsseldorf. Un caso fatale che l’ha incoronata, qualche anno dopo, come una delle top model più iconiche di tutti i tempi. Dedicate a lei oltre 700 copertine, negli anni d’oro della moda, per quello che si può definire (tuttora) l’Olimpo delle top model. Tanto da essere definite a tutti gli effetti supermodelle, “creature quasi aliene dalla bellezza che rasenta la perfezione”. E dal patrimonio pressoché inestimabile: solo quello della Schiffer, negli anni, ha superato i 55 milioni di dollari.

Le campagne pubblicitarie per Versace e l’amore per il mago David Copperfield

Innumerevoli campagne pubblicitarie, grazie alla sua bellezza mozzafiato e la sua eleganza imprescindibile. Volto e corpo di Versace, ha lavorato per le più importanti maison di moda. Testimonial per Guess negli anni Novanta, alla quale sono poi seguite altrettante campagne importanti: per Chanel, Versace, Dolce e Gabbana, Ralph Lauren e Valentino. Gli anni Novanta l’hanno vista, però, anche come chiacchierata protagonista di una delle storie d’amore più intriganti del jet-set mondiale, ovvero quella con il mago e illusionista americano David Copperfield. Nel 2002 sposa Matthew Vaughn, produttore cinematografico inglese, da cui ha tre figli, Caspar Matthew, Clementine Poppy e Cosima Violet , che cerca di crescere come bambini “normali”. Una mamma dedita alla disciplina e alle regole! Auguri Claudia!