Per festeggiare il compleanno del piccolo Archie, mamma Meghan Markle e papà Harry hanno preparato una torta bio, rigorosamente senza zucchero. Il primo compleanno del suo bambino sarebbe stato indimenticabile, tanto che un’idea era quella di organizzare tutto in condivisione con l’amica Amal Clooney. Un unico party per i due festeggiati del giorno: Archie Harrison e George Clooney.

Compleanno in casa per il piccolo Royal Baby

Il Coronaviurs ha mandato a monte i piani di Meghan Markle per il primo compleanno di Archie. Niente mega birthday party per il piccolo con i suoi nuovi amichetti hollywoodiani.

E niente festa di presentazione per mamma e papà. Ma la coppia ha rimediato con una festa in famiglia e una bella torta organica e sugar-free come quella del Royal Wedding. E poi finalmente dopo tanti mesi, una video chiamata coi cuginetti. George, Charlotte e Louis che lo aspettano con ansia ad Anmer Hall.

Videochiamata con Kate e la Regina Elisabetta

Harry e Meghan hanno in agenda anche una video chiamata a William e Kate Middleton, che hanno appena festeggiato i compleanni dei figli, Charlotte e Louis. Nonostante i continui dissapori tra le due coppie, i Sussex desiderano che i cugini mantengano un buon rapporto tra loro. E non è tutto, Sua Maestà, la Regina Elisabetta non è stata esclusa dalla vita del nipotino. Infatti, è prevista nel corso della giornata una video-chiamata da Los Angeles, esattamente come è avvenuto per il suo compleanno, quando Meghan e Harry l’hanno chiamata per farle gli auguri.