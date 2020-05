Kate Middleton, nel momento delle nozze con il Principe William nel 2011, è invece diventata Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge, conosciuta anche come Catherine Duchessa di Cambridge. Diverso è il discorso per William e il Principe Harry, che essendo nati all’interno della Royal Family sono anche loro tali per nascita.

Non chiamatemi principessa

Siamo sempre stati abituati a pensare che, in quanto membro dei Windsor, Kate Middlteon, potesse essere definita principessa ma la verità è ben diversa: il titolo non le è mai stato assegnato ufficialmente. Nel momento in cui è salita sull’altare al fianco dell’erede al trono, è diventata semplicemente “principessa William” poiché, come da imposizioni del protocollo, ha assunto la forma femminile dei titoli del marito.

Kate Middleton non sarà mai principessa ma un giorno, per la precisione nel momento in cui William governerà il paese, potrà essere definita regina consorte. Stessa sorte per Meghan e Harry, i loro figli non saranno automaticamente principi e principesse, ma prenderanno il titolo di Lord o Lady con il cognome del padre, Mountbatten-Windsor. Ma tutto potrebbe cambiare se intanto dovesse salire al trono il Principe Carlo.

Come Lady Diana Spencer

Stessa sorte era toccata a Lady Diana Spencer quando sposò il Principe Carlo. Diana ha sposato il Principe Carlo nel 1981, acquisendo il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa di Galles, conosciuta anche come Diana Principessa di Galles. Ma il titolo non le fu mai conferito, altrimenti Principessa sarebbe dovuto venire prima del nome, come avviene per la Principessa Charlotte che è tale per nascita.