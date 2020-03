Kate Middleton ha da poco iniziato il tour in Irlanda. Proprio per quest’occasione è apparsa diversa ai fotografi. La Duchessa Middleton ha cambiato look! Ha sfoggiato una nuova frangetta a tendina e ha detto addio al caschetto lungo. Il caos che ha investito la dinastia Windsor, tra Meghan e compagnia bella, non è comunque riuscito a distogliere i riflettori dalla bella Kate. Dimostra infatti che non teme affatto la concorrenza dell’uragano Markle!

La Duchessa Middleton è un’icona di stile!

Kate Middleton è da poco partita assieme al principe William per il tour ufficiale dell’Irlanda. Per l’ennesima volta dimostra di essere una vera e propria icona di stile ed eleganza. Kate è da sempre stata una appassionata di “riciclo”, l’abbiamo vista in parecchio occasioni con abiti già messi. Per questo tour irlandese però ha deciso di mettere da parte gli abiti low cost ed il riuso, sfoggiando colo abiti costosissimi. Sembra che abbia una passione per il verde, del resto come darle torto! In Irlanda è sacro! L’abbiamo vista in un abito stile giungla, potrebbe sembrare una stampa di Versace, ed in quello metallizzato.

Il nuovo look della Duchessa Kate Middleton! La frangetta a tendina

Ai più attenti non è sfuggito un particolare importante! La Duchessa ha rinfrescato il suo distintivo taglio di capelli. Fino a quel momento, Kate ha sempre portato una chioma lunga ben oltre le spalle! In tanti insinuarono che si trattasse di extension! Ora ha un look totalmente diverso, la frangetta a tendina le cade leggermente ai lati della fronte! Gli hairstylist esperti chiamano questo dettagli di stile “gringe”, ovvero la frangia lunga a tendina che può essere portata sia con la fila centrale che come un ciuffo laterale. La Duchessa negli ultimi anno ha esibito diverse acconciature. Capelli ondulati, lisci, con il cerchietto o quando si tratta di sport, una classica coda di cavallo! In quante proveranno il nuovo taglio di Kate?