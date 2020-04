Cosa non si fa per amore? E a cosa non si è disposti a rinunciare pur di fare felice il proprio partner. A darci tutte le risposte è il principe Harry, che per far felice la sua amata, Meghan Markle ha rinunciato ad essere un membro senior della Royal Family, cambiare abitudini alimentari, trasferirsi a Los Angeles, la città che per lei significa e che permette alla moglie di essere più vicina all’amata mamma Doria in più non userà nemmeno più il titolo di Altezza Reale.

L’amore da favola raccontato da Meghan e Harry

Il principe Harry ha fatto di tutto per difendere la sua amata fin dal primo momento. Lo scandalo di aver portato all’altare una donna che non ha origini nobili, dalla pelle scura, con la paura che qualcuno, anche appartenente alla sua famiglia potesse ferirla.

Inoltre, mentre la Regina Elisabetta si appresta a festeggiare in quarantena i 94 anni, il 21 aprile, Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere tramite mail di non voler avere più nulla a che fare con i media britannici. Una decisione che allontana ancora di più i Sussex dalla Famiglia Reale e dalla Sovrana. Insomma, il principe non vuole altro che il bene della sua amata e del figlio Archie, anche se questo può comportare una rottura totale con tutta la sua famiglia.

Non tutti credono al grande amore

Sappiamo che Harry e Meghan si sono trasferiti a Los Angeles con il figlio Archie a marzo, mentre anche negli Usa scoppiava l’emergenza legata al Covid-19. Da allora, si sono impegnati in prima persona nel portare viveri e generi di supporto a persone indigenti in quarantena e hanno avviato i presupposti per una vita nuova, dando finalmente nome alla loro associazione benefica: Archwell.

Ma non tutti credono che questa grande storia d’amore sia vera, infatti secondo alcuni rumors, Harry col suo staff sta già lavorando a un piano per tornare in Gran Bretagna da dove ha già ottenuto il via libera. Pare addirittura che siano cominciati dei lavori per la ristrutturazione di una fattoria nella zona esclusiva di Cotswolds, sarà davvero così?