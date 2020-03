La famiglia reale d’Inghilterra sta passando un momento molto difficile. Il Principe Carlo è risultato positivo al test del Covid-19, la notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore. La notizia ha messo in allarme non sono il mondo intero ma soprattutto la famiglia reale. Harry in particolare e visto la distanza che li divide, il principe vorrebbe tornare a Londra per stare vicino alla sua famiglia ma pare che la Duchessa Meghan Markle non sia d’accordo. Secondo alcuni rumors sembra che Meghan abbia addirittura vietato a Harry di rientrare in Inghilterra.

Harry vuole tornare a Londra, Meghan Markle glielo impedisce

Dopo che la notizia della positività al Coronavirus del PrincipeCarlo ha fatto il giro del mondo, Harry ormai residente in Canada, vorrebbe tornare a Londra e passare insieme alla sua famiglia un momento cosi difficile. Meghan però non sembra d’accordo, c’e chi dice addirittura che la Duchessa gli ha vietato il rientro in Inghilterra! Tutti gli eventi ufficiali in programma sono stati annullati all’istante. Anche la Regina Elisabetta II, essendo tra i soggetti a rischio avendo più di 90 anni, è stata messa in isolamento nel castello di Windsor. A far preoccupare però sono le condizioni di salute del Principe Carlo, anche se per ora manifesta sintomi pochi e lievi sintomi, i collaboratori ed i figlio sono stati messi in allarme. Ad accrescere l’apprensione di Harry è anche la distanza e come qualsiasi figlio sulla faccia della terra, vorrebbe tornare a casa.

Harry è in Canara, vorrebbe stare vicino alla famiglia

Sembra proprio che Meghan Markle sia diventata la “strega cattiva” della storia. Secondo i tabloid britannici, Harry sarebbe già pentito del “divorzio” dai Windsor, soprattutto per la decisione di trasferirsi lontano da casa, oltreoceano. Mai come ora, in una situazione cosí delicata, la distanza potrebbe essere più pesante. Secondo alcune indiscrezioni, il Principe Harry avrebbe espresso il desiderio di partire la sera stessa che ha ricevuto la notizia, alla volta di Balmoral in Scozia, dove il padre sta passando la quarantena assieme a Camilla. A quanto pare però Meghan non era d’accordo costringendo Harry a restare a casa. Il motivo è ovvio, la Duchessa non voleva che mettesse in pericolo la sua salute con un viaggio intercontinentale. Non ha però messo in conto che per Harry si tratta di star vicino al padre e alla nonna.