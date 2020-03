Il Coronavirus sta colpendo ogni angolo del mondo e i reali non sono di sicuro immuni al contagio. A Londra, per esempio, si sono assunte misure preventive drastiche per evitare che il peggio si realizzasse a Palazzo. Ma pare che ciò non sia bastato. La regina Elisabetta e il marito Filippo si sono blindati nel castello di Windsor in auto quarantena, lontano da ogni possibile rischio di contagio. Pochi giorni fa il Principe Albert II di Monaco si è rivelato positivo al Coronavirus. Questo ha fatto di lui il primo monarca o capo di stato in carica ad annunciare pubblicamente la diagnosi positiva alla malattia respiratoria causata dal coronavirus. Albert di Monaco ha 62 anni, compiuti lo scorso 14 Marzo. Senza troppi giri di parole fa parte di quella fascia di età più a rischio mortalità.

I reali sono anziani. Ad una ad una potrebbero cadere le famiglie più antiche del mondo.

Il principe Carlo ha già contratto il Coronavirus, invece sua moglie Camilla pare non sia risultata positiva. Il Principe di Galles, 71 anni, si è auto-isolato al Castello di Balmoral, in Scozia, insieme alla Duchessa di Cornovaglia. Carlo d’Inghilterra pare non abbia ancora alcun sintomo dato dal Coronavirus. Già da tempo le famiglie delle maggiori monarchie europee avevano cominciato a guardarsi attorno con sospetto. Positivo al Coronavirus era risultato anche l’arciduca d’Austria, Karl d’Asburgo. Sospesi incontri, appuntamenti internazionali, visite di Stato, viaggi, cancellate ogni genere di attività. E persino i matrimoni. Per la terza volta. CLICCA QUI PER SCOPRIRE PERCHÈ LE ALTRE 2 VOLTE. Com’è accaduto alla principessa Beatrice di York, nipote di Elisabetta II e primogenita del principe Andrea. Nozze sospese, rinviate, evaporate, per il momento. Beatrice avrebbe dovuto sigillare il proprio amore con l’immobiliarista di origine italiana Edoardo Mapelli Mozzi, il 29 maggio nei giardini di Buckingham Palace. Invece si è trovata solo sigillata in casa.

In questi giorni la preoccupazione contagio Coronavirus, è cresciuta esponenzialmente per la famiglia reale più longeva della storia. Il duca di Edimburgo compira’ 99 anni a giugno, la sua amata consorte di anni ne ha 94. Nonostante fonti vicine alla famiglia reale confermino che la regina ”sta bene” le precauzioni comunque non sono mai troppe. Confinata nel castello di Windsor accanto ai fedelissimi consiglieri, la regina Elisabetta vive un periodo di separazione dal Principe di Edimburgo, chiuso da mesi nella tenuta di Sandringham, nella contea del Norfolk.