La principessa Beatrice è davvero furiosa, sono pronte a giurarlo voci di corridoio attendibili. La tanto innamorata coppia, ha dovuto rimandare per la seconda volta la data del matrimonio. La motivazione è semplice, ed ha un colpevole, il Principe Andrea, padre di Beatrice. L’amicizia di suo padre con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha fatto sì che fosse proposta un’altra data, posposta, per le sue nozze con il promotore immobiliare Edo Mapelli Mozzi.

Il fattaccio

Quando il duca di York ha annunciato che avrebbe sospeso i legami con le varie associazioni militari i recente è stata cambiata anche la cappella destinata al matrimonio, The Guards ‘Chapel, St James’s Park. In genere, solo gli attuali membri dell’esercito in servizio e i loro diretti discendenti possono sposarsi nella Cappella delle Guardie, anche se si potrebbero fare eccezioni per i civili che sono ben noti alla chiesa. Per questo motivo la cappella era considerata una scelta perfetta ed esclusiva, ma non tradizionalmente reale, in grado di colpire semplicemente la nota giusta in un momento in cui la prominenza degli York nella Famiglia Reale è in totale evoluzione.

Tuttavia, e nonostante ciò, la cappella, che ha ospitato il matrimonio di Camilla e Andrew Parker Bowles nel 1973, sembra essere ormai fuori dalle carte. Degli insider hanno rivelato che Beatrice, 31 anni, e Mapelli Mozzi, 36 anni, si sposeranno il 29 maggio, con un ricevimento a Buckingham Palace. Ma nessuna sede per la cerimonia è stata ancora confermata (solo disdetta, eheh).

La soffiata

Un insider ha dichiarato qualcosa di importante al The Sun. «La decisione è stata ripetutamente ritardata a causa di tutti i problemi. Ma alla fine hanno qualcosa che sembra funzionare e, escludendo eventuali problemi che potrebbero capitare, pare comunque andare avanti. La regina ha chiesto a tutti di riunirsi per mettere insieme un fronte unito. Gli addetti stampa di tutti i palazzi sperano di rappresentare il matrimonio di Beatrice come il grande evento che riunirà di nuovo la famiglia. Chi organizza sa già che sarà un lavoro duro, ma si farà di tutto purché fili liscio. Non solo per salvare questo povero matrimonio, ma potenzialmente per la reputazione della monarchia».

Edo ha accompagnato la proposta con un anello stimato £ 100.000, durante una visita in Italia. Nonostante i piani per il matrimonio siano stati oscurati dal continuo scandalo dell’amicizia del padre di Beatrice con Epstein, anche se a rilento, tutto sembra comunque procedere.