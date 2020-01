Nozze Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi: tutti i dettagli del matrimonio

La Principessa Beatrice ha annunciato il suo fidanzamento con l’uomo d’affari Edoardo Mapelli Mozzi. L’annuncio è stato fatto il 26 settembre scorso, attraverso una dichiarazione del Duca e della Duchessa di York. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018. Prima di allora, Beatrice ha frequentato Dave Clark per 10 anni, mentre Edo ha un figlio piccolo da una precedente relazione. Edo e Bea hanno reso pubbliche le cose quando hanno partecipato al The Portrait Gala nel marzo del 2019. Hanno continuato a partecipare insieme a numerosi eventi di alta società per tutta la scorsa estate e, a fine luglio, il più grande indizio di un annuncio imminente è arrivato. Scopriamo insieme i particolari di questa imminente unione!

Una dichiarazione della coppia recita: «Siamo estremamente felici di poter condividere le notizie del nostro recente fidanzamento. Siamo entrambi così entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci. Condividiamo così tanti interessi e valori simili e sappiamo che questo ci costituirà un grande sostenitore per gli anni a venire, pieno di amore e felicità».

L’anello

L’anello di fidanzamento di Beatrice è stato progettato dal suo fidanzato e creato dal gioielliere londinese Shaun Leane. Presenta un diamante rotondo più grande al centro, affiancato da due diamanti baguette su entrambi i lati e secondo voci di corridoio vale circa £ 100.000.

La damigella d’onore

Dato che Beatrice è stata la damigella d’onore di sua sorella, la Principessa Eugenia, nel suo matrimonio del 2018, ci aspettiamo che Beatrice restituisca il favore per le sue imminenti nozze.

La damigella e il paggetto

La Principessa Charlotte e il Principe George sono stati reclutati al matrimonio della Principessa Eugenia, quindi non saremmo sorpresi se riprendessero i loro doveri di damigella e di paggetto anche per il matrimonio di Beatrice. Potrebbe essere probabile che il figlio di 2 anni di Edo fungerà da paggetto nel matrimonio, vedremo!

L’appuntamento del “sì, lo voglio”

Sebbene non sia ancora stata fissata una data ufficiale, la famiglia reale ha confermato che il matrimonio avrà luogo nel 2020.

Le nozze della principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi saranno trasmesse?

A differenza del matrimonio televisivo della Principessa Eugenia, un rappresentante dell’ITV ha rilasciato la seguente dichiarazione a Entertainment Tonight: «Non ci sarà un programma dedicato che coprirà il matrimonio della Principessa Beatrice per intero».

In che modo il matrimonio della principessa Beatrice sarà diverso da quello della principessa Eugenia?

Secondo People, Beatrice vuole un matrimonio più discreto di quello di sua sorella minore. «In passato ha confessato di volere una celebrazione più contenuta». Ha rivelato un amico al magazine, aggiungendo che le nozze potrebbero aver luogo in primavera o in seguito. «Beatrice è più contenuta di Eugenia che, invece, è molto estroversa, frizzante e divertente. Beatrice è più riservata e discreta. Si trattiene di più, è molto educata, più formale e tranquilla nella sua personalità, quindi io penso che sarà un matrimonio molto diverso da quello di Eugenia», ha aggiunto un’altra fonte.