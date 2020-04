Ogni estate, in giugno, fuori da Buckingham Palace si riunisce una folla super allegra intenta a sventolare la bandiera Union Jack. Tutti riuniti per intravedere la famiglia reale che saluta dal balcone in occasione del compleanno della Regina Elisabetta II. Visto e considerato che Elisabetta II non è nata a giugno, perché allora la famiglia celebra in estate la sua nascita? Quest’anno la celebrazione si svolgerà normalmente? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui due compleanni della regina.

I due compleanni della Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta è nata il 21 aprile 1926, quest’anno compie 94 anni. Il suo compleanno viene celebrato ufficialmente a giugno di ogni anno. Questa celebrazione, denominata Trooping the Colour, è una festa dalla data itinerante: nel 2020 si sarebbe svolta il 13 giugno. Quest’anno, tuttavia, Buckingham Palace ha annunciato che l’evento non andrà avanti a causa della pandemia mondiale da Coronavirus. In una dichiarazione, il Palazzo ha dichiarato: «In linea con i consigli del governo, è stato concordato che la parata del compleanno della regina, nota anche come Trooping the Colour, non andrà avanti nella sua forma tradizionale. Sono state prese in considerazione diverse altre opzioni, in linea con le linee guida pertinenti».

Ci staremo certamente chiedendo in che modo allora la Regina Elisabetta II celebri il suo reale compleanno, il 21 Aprile. Ebbene, di solito festeggia il suo vero compleanno in privato con la sua famiglia. Mentre il party viene riservato al suo compleanno ufficiale in estate, ogni anno il 21 aprile ci sono diversi saluti con le armi a Londra a mezzogiorno. Tuttavia, per la prima volta nel suo regno, quest’anno il compleanno della Regina Elisabetta II passerà senza un consueto saluto con le armi. In linea con i suoi desideri che esprimono che non vengano prese “misure speciali” mentre la pandemia di Coronavirus continua. Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: «Sua Maestà era entusiasta del fatto che non sarebbero state adottate misure speciali per consentire i celebrativi saluti delle armi. In quanto non lo riteneva appropriato nelle attuali circostanze».

L’origine di Trooping the Colour

Rivestendo il ruolo di guardie del corpo personali della regina (non solo di Elisabetta II), le guardie sono uno dei più antichi reggimenti dell’esercito britannico. Sono stati un appuntamento fisso della monarchia dalla fine della guerra civile inglese nel 1660. I “colori” erano le bandiere reggimentali dell’esercito britannico che mostravano le tonalità delle uniformi e gli emblemi delle diverse unità. Sono stati progettati per aiutare le truppe a identificare rapidamente la loro unità sul campo di battaglia ed evitare confusione. Affinché le truppe avessero familiarità con i colori del loro reggimento, era necessario mostrarle regolarmente. Quindi, i giovani ufficiali avrebbero marciato tra le fila di truppe tenendo in alto i Colori. Da qui deriva la parola “truppe”. Il colore delle truppe si riferisce alla codifica a colori storica dei reggimenti britannici indossati sulle loro uniformi e rappresentati nella bandiera di ogni reggimento.