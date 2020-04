Nick Cordero è nato il 17 settembre 1978 ed è un attore canadese. Apparso per la prima volta a Broadway nel 2014, nel musical Bullets Over Broadway nel ruolo di Cheech. Ruolo che gli è valso una nomina per il Tony Award come miglior attore protagonista in un musical, e per il Drama Desk Award come miglior attore protagonista in un musical. Nick Cordero ha vinto l’Outer Critics Circle Award come miglior attore protagonista di un musical, oltre ad un premio mondiale per il ruolo interpretato Ha interpretato il copione principale nella produzione Off-Broadway di The Toxic Avenger. Nel 2012 ha anche impersonato Dennis in Rock of Ages, sempre a Broadway e in tournée. Era il 2016 quando è entrato a far parte della produzione Broadway Waitress, interpretando Earl.

Una carriera al culmine per Nick Cordero, fino ad oggi. Non che non lo potrà più essere, ma sicuramente nelle ultime ore la sua vita è cambiata drasticamente. Il motivo è sempre quello, il maledetto Coronavirus che ci sta piegando la comunità mondiale da mesi.

Nick Cordero, celebrità nominata al Tony Award, si dimena contro il coronavirus da più di due settimane. La sua compagna di vita, nonché moglie, Amanda Kloots, ha costantemente rilasciato informazioni sulle sue condizioni di salute, condividendo i l’andazzo con i fan della star tramite Instagram. Cordero, ricoverato in ospedale da più di 14 giorni, ha riscontrato una complicanza durante queste ultime ore. Per l’esattezza problemi di coagulazione alla gamba destra: il sangue non fluiva più fino alle dita del piede. I fluidificanti che i medici gli hanno prontamente somministrato hanno influenzato la sua pressione sanguigna, procurando massiccio sanguinamento interno all’intestino, ha raccontato Amanda Kloots. Ora, Nick Cordero, è ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center, a Los Angeles, lì dove ha casa base con la sua famiglia.

Amanda Kloots ha dato il via su instagram all’hashtag #wakeupnick, chiedendo ai fan di inviare a Nick dei propri video in cui ballano e lo esortano a svegliarsi. Sabato Amanda ha ricominciato a respirare, condividendo con tutti un aggiornamento che ci informava che il suo intervento fosse andato bene. «Ha superato l’intervento chirurgico, il che è davvero grande perché ovviamente il suo corpo è piuttosto debole», ha detto la Amanda. I loro amici hanno creato una campagna GoFundMe per aiutarli a pagare gli esorbitanti conti dell’ospedale e rendergli accessibile anche la sedia a rotelle. «Sono davvero distrutto ragazzi … Voglio ringraziare chiunque abbia dato tutto ciò che poteva», ha dichiarato fortemente commosso Nick Cordero.