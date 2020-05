“Non mi piace condividere le cose della mia vita privata. Non sarebbe vita privata se le condividessi.” George Clooney

George Clooney nato il 6 maggio 1961, riconosciuto nel mondo come uno degli attori più belli e talentuosi di Hollywood, ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema nel 1978, e in seguito ha ottenuto un ampio riconoscimento nel suo ruolo di Dr. Doug Ross nel dramma medico ER dal 1994 al 1999, per il quale ha ricevuto due nomination al Primetime Emmy Award.

Carriera

“L’unico fallimento è non averci provato.” George Clooney

La grande occasione per confrontarsi davvero con il mondo del cinema gli è offerta dal genialoide Quentin Tarantino che lo dirige nel grottesco e delirante “Dal tramonto all’alba”. In seguito, lo abbiamo visto sfoggiare tutto il suo fascino in “Un giorno per caso” al fianco di Michelle Pfeiffer e in “The Peacemaker” in coppia con Nicole Kidman. L’attore più amato dalle donne ha anche interpretato Batman in “Batman e Robin” e ha avuto una piccola parte in “La sottile linea rossa”, fino ai recentissimi “Tre re” e “La tempesta perfetta” e “Out of sight” al fianco di un altro sex symbol: la cantante Jennifer Lopez.

Sex symbol per eccellenza

“Non credo nei lieto fine, ma credo molto nei lieti viaggi. Ultimamente o si muore molto giovani, oppure si vive abbastanza a lungo per vedere gli amici morire. Così è la vita.” George Clooney

Lo sguardo intenso, il sorriso sincero e solare e l’incredibile forma fisica l’hanno reso negli anni uno dei sex-symbol più famosi al mondo e tutto ciò veniva continuamente confermato dall’alternanza di nuovi amori al suo fianco. Insomma, quello che era stato per più di 20 anni lo “scapolo più ambito di Hollywood”, nel 2014 ha incontrato l’amore della sua vita.

Amal l’amore che George aspettava da una vita

“Ho conosciuto George quando avevo 35 anni e avevo cominciato a credere che sarei rimasta zitella per sempre. Così abbiamo cominciato a frequentarci di nascosto nel mio appartamento di Londra e io ho capito subito che non importa quello che sarebbe successo: non ci sarebbe mai stato nessun altro dopo di lui.” Amal Alamuddin

Tutto ha avuto inizio nel 2013, quando George Clooney invitò a Villa Oleandra, la sua dimora sul lago di Como, un amico. Questi gli chiese il permesso di portare una sua amica, e George accettò.

“Il mio unico dubbio era se pensava che forse fosse troppo presto. Ma non c’erano dubbi sul fatto che fossimo la coppia giusta e che fossimo la squadra giusta. Ed eravamo una squadra fin dall’inizio. Immediatamente ci siamo sentiti solo felici, e siamo stati felici da allora.” George Clooney

Lo stile di George Clooney

Nel tempo libero George, adora indossare giacca di pelle e jeans, ma noi siamo sempre abituati a vederlo in un mood tutto elegante, che da sempre lo contraddistingue come icona di stile del mondo maschile.