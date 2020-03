“Nessuna mi ha fatto ridere come lei” George Clooney

George Clooney ricorda la storia d’amore con Elisabetta Canalis, racconta il loro legame speciale in una lunga intervista. L’attore hollywoodiano l’ex velina sono stati insieme per ben due anni. Un rapporto importante che entrambi ancora ricordano con il sorriso e dopo la rottura, sono rimasti buoni amici.

Indietro nel tempo

“Con George Clooney ho bei ricordi, ma è mio marito l’uomo della mia vita.” Elisabetta Canalis

Ricordiamo il 2009 quando Elisabetta Canalis e George Clooney iniziano la loro storia d’amore. Lei splendida top model italiana, lui attore di successo, entrambi erano all’apice della carriera e innamorati. Per qualche tempo gli esperti di gossip, ipotizzarono anche che sarebbe stata proprio Elisabetta a far “mettere la testa a posto” a George, famoso per essere un “grande conquistatore”. Ma la loro storia d’amore finisce nel 2011, attualmente entrambi sono sposati e con figli a carico e sono rimasti in ottimi rapporti.

Oggi

“Elisabetta Canalis non la conoscete. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. George Clooney

Una dichiarazione molto forte che mette quasi da parte, il bellissimo rapporto che l’attore hollywoodiano ha con la moglie Amal. Non è comunque una vera e propria una dichiarazione d’amore nei confronti dell’ex velina. Tutti sappiamo che l’attore è felicissimo di essere sposato ed è orgoglioso di aver costruito insieme a lei una famiglia modello, ma ciò non toglie che nel cuore di George Clooney ci sarà sempre posto per Elisabetta Canalis.