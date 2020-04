La regina ha augurato pubblicamente un felice compleanno al principe Louis, che oggi, 23 aprile 2020, compie ben due anni di vita regale. Gli account Instagram della famiglia reale straripano di foto del principe Louis. Tutti scatti risalenti all’inizio di questo mese e immortalati da mamma Kate, Duchessa di Cambridge. Le foto riportano tutte una didascalia contenente un dolce messaggio dedicato al piccolo Cambridge.

Compleanno Principe Louis: il disastro delle videochiamate

Adesso il punto di vista più triste, che in questo dato momento storico riguarda quasi tutti i nonni: la Regina Elisabetta II non potrà vedere e festeggiare di persona il suo adorato pronipote. Ovviamente a causa della quarantena che la monarca sta trascorrendo al castello di Windsor con la sola compagnia del Principe Consorte Filippo. Mentre il piccolo principino Louis si trova ad Anmer Hall, con la mamma Kate, il papà William ed i suoi fratelli George e Charlotte. Tuttavia, la famiglia reale si tiene in contatto regolarmente grazie alle applicazioni di videochiamate e chat. È dunque prevedibile che i bisnonni, Elisabetta II e il Duca di Edimburgo faranno una videochiamata per augurare buon compleanno al piccolo Louis.

Come rivelato da Prince William in una recente intervista, il Principe Louis è particolarmente attivo durante le videochiamate con la famiglia allargata e desidera sempre premere il “pulsante rosso” ogni volta che appare sullo schermo. Parlando con la BBC, il Duca di Cambridge ha dichiarato: «Per qualche ragione vede il pulsante rosso e vuole sempre premere il pulsante rosso». Durante la stessa intervista, la Duchessa ha rivelato quanto siano entusiasti i due bisnonni reali di tenersi in contatto e di come vedere i piccoli Cambridge aiuti ad aumentare il morale dei reali anziani.

Oggi il giovane Principe Louis festeggerà il suo secondo compleanno, dalle foto pare sia cresciuto alla velocità della luce: capelli ben tagliati e pettinati ed elegante camicia a quadretti blu. Mamma Kate ha catturato suo figlio mentre sorride alla telecamera sollevando i palmi e le dita tutte pasticciate. Con le striature di colore tutte spiaccicate sulle guance, e nella quarta foto il suo volto è quasi nascosto dietro le sue mani tese. Tanti auguri Principe Louis!