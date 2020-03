Cresce il successo del brano di Achille Lauro “Me ne frego”, attraverso le sue performance dirompenti e teatrali, ha rotto ogni schema dello spettacolo musicale sul palco dell’Ariston, confermandosi icona della musica e dello spettacolo. A quasi un mese dalle fine di Saremo 2020, vince il disco d’oro.

Successo

“Sto facendo nuova musica, penso la migliore di sempre, qualcosa che resterà” Achille Lauro

Achille Lauro, tra le tante polemiche suscitate sul palco di Sanremo 2020, ha ottenuto un grande riconoscimento per la sua “Me ne frego”, troppo teatrale per alcuni e troppo sfacciato per altri, ma il talento non si discute. Il cantante ha avuto la propria rivincita, e il cantante, che al Palazzo dello Sport di Roma, dopo l’estate, presenterà in concerto il proprio alter ego, Achille Idol Immortale.

Altro successo

La certificazione è solo l’ultimo dei traguardi raggiunti da Achille Lauro in questo 2020. Dopo il successo al Festival di Sanremo, è stato nominato anche Chief Creative Director di Elektra Records da Warner Music Italy.

La canzone

Ricordiamo che “Me ne frego” parla d’amore, ma lo fa in maniera diversa dal solito, eludendo l’accezione romantica del termine, ma sottolineando l’incapacità di reagire davanti alla persona amata, disposti pur di stargli accanto a dar credito alle bugie, a sopportare di essere illusi e soggiogati. La speranza in questa lotta ad armi impari è quella di riuscire a cogliere e conservare qualcosa di questo amore incompleto.