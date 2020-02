Elodie è nata e cresciuta al Quartaccio, uno dei quartieri più periferici della Capitale, da padre italiano e madre francese creola, originaria della Guadalupa nelle Antille francesi. Dopo aver lasciato la carriera da modella ed essere stata eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, Elodie ha esordito nel 2015 nel talent show Amici di Maria De Filippi.

La vita difficile della borgata

Il Quartaccio è la periferia della periferia romana, una borgata nata negli anni Ottanta le cui vicissitudini non sono sempre state semplici. Un’infanzia difficile nel quartiere Quartaccio, Elodie ci ha vissuto insieme a sua sorella fino a quando ha compiuto 19 anni e si è trasferita a Lecce. «C’erano famiglie di tutti i tempi. Famiglie che spesso fanno fatica. Queste case non sono mai state finite veramente. Nell’88 la gente è entrata ma non erano finite nemmeno le fognature. Io avevo la muffa che era metà parete, era tutto nero, abbiamo dovuto togliere i termosifoni per fare i muri che permettessero di isolare».

La vita difficile prima del successo

In occasione di varie interviste, rilasciate anche a Vanity Fair, Elodie di Patrizi ha raccontato di aver cominciato a lavorare in discoteca affermando: «Avevo iniziato perché da barista guadagnavo 150 euro a settimana, poi un’amica mi disse: in discoteca te ne danno 150 a serata. Non è stato facile, ero bacchettona, con la puzza sotto il naso». Ha raccontato a malincuore episodio spiacevoli di quel lavoro, quando gli uomini toccavano o riprendevano da sotto, mestiere difficile per fare il quale è necessario difendersi: « Io so coatta, io ho spaccato mani, telefoni. La borgata lì mi è servita». Prosegue l’intervista parlando della famiglia: « Ho avuto un’infanzia particolare. I miei si sono separati che io ero molto piccola e c’era violenza a casa. Io cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Io sono stata molto incazzata con la mia famiglia» .

Elodie: “Andromeda” e la relazione con Marracash